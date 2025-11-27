  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Türkiye’nin Sudan sınavı: Sudan krizinde Ankara etkisi!

9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sonuç bildirgesi yayımlandı: Kur’an Kâinatı Okuyor

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı

Ziyaret görünümlü ihanet Ekümenik iddiasına Papa kılıfı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Hortumcu Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına el konuldu

CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor
Gündem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Gündem

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında gece saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

O ülkede deprem can aldı! 5 ölü
O ülkede deprem can aldı! 5 ölü

Dünya

O ülkede deprem can aldı! 5 ölü

Yapay zeka Santorini'deki deprem fırtınasının nedenini çözdü
Yapay zeka Santorini'deki deprem fırtınasının nedenini çözdü

Teknoloji

Yapay zeka Santorini'deki deprem fırtınasının nedenini çözdü

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23