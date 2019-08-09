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Ege Bölgesi narenciye rekoltesi 442 bin 349 ton

Kış aylarının vazgeçilmezi, doğal vitamin deposu, C vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019-20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:14
Ege Bölgesi narenciye rekoltesi 442 bin 349 ton

Kış aylarının vazgeçilmezi, doğal vitamin deposu, C vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019-20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildi.


Portakal rekoltesi 264 bin 468 ton olarak tahmin ediliyor. Mandalina rekoltesi 121 bin 918 ton öngörülürken, limon rekoltesinin 50 bin 824 ton olması bekleniyor. Altıntop rekoltesinde ise beklenti 4 bin 571 ton.


2018-19 sezonunda Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin 688 bin tonluk tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu sezon ki narenciye rekoltesinin 2017-18 sezonundaki 428 bin tonluk rekolteyi geçtiğini, ürünlerin kaliteli olduğunu, ihracatta bir sorun yaşanmayacağını kaydetti.



Akdeniz meyve sineğine dikkat


Bu sezon Akdeniz meyve sineği için oldukça uygun şartların oluştuğunun altını çizen Uçak, üreticileri daha tedbirli davranmaları gerektiği konusunda uyardı. Uçak, "Geçen yıl hasat sırasındaki ve bu sezon tam çiçeklenme dönemindeki yağışlar ağaçlarda yorgunluğa neden oldu. Meyve gelişimlerinde 10-15 günlük gecikme söz konusu. Bu yıl 15 gün geç hasat tahmin ediyoruz" diye konuştu.


Türkiye’nin portakal üretiminde dünya dokuzuncusu, mandalina üretiminde dünya üçüncüsü, limonda ise dünya altıncısı olduğunu anlatan Uçak, greyfurt üretiminde de yedinci sırada yer aldığımızı, Türkiye’nin 2018 yılında narenciye ürünleri üretiminden 738 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini, 2019-20 sezonunda ise 900 milyon dolar ihracat hedefine ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



Mandalina ihracat lideri


2018 yılında Türkiye, narenciye ürünlerinden en fazla döviz gelirini mandalinadan elde etti. Mandalina ihracatı 286 milyon dolar olurken, limon ihracatı 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portakal, Türkiye’ye 101 milyon dolar döviz kazandırırken, Greyfurt ihracatı 70 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Rusya, Irak ve Ukrayna ilk üçte


Türkiye’den narenciye ürünleri ihracatında Rusya 268 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci olurken, Irak 94 milyon dolarlık Türk narenciye ürünleri tercih etti. Ukrayna ise 79 milyon dolar ile üçüncü ülke oldu. Bu ülkeleri; Romanya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Azerbaycan takip etti. Türkiye, 75 ülkeye narenciye ürünleri ihraç etti.


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin tespiti amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne rekolte çalışması yaptırdı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:14
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