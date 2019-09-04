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Ege Bölge karması için seçmeler Muğla’da yapıldı

Eylül ile Ekim aylarında yapılacak olan müsabakalar öncesi, U-14 (2006 doğumlular) Genç Milli Takımını oluşturmak amacı ile Ege Bölge karması seçmeleri yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
Ege Bölge karması için seçmeler Muğla’da yapıldı

Eylül ile Ekim aylarında yapılacak olan müsabakalar öncesi, U-14 (2006 doğumlular) Genç Milli Takımını oluşturmak amacı ile Ege Bölge karması seçmeleri yapıldı.


Muğla’da Atatürk Stadyumunda yapılan seçmelere62 futbolcu katıldı. Futbolcuları, TFF İzmir Bölge Müdürlüğü Teknik ekibi Özer Yurteri, Fatih Parmaksız ve Ramazan Torunoğlu ile TÜFAD Muğla Şubesi yetkilileri birlikte inceledi. Gerekli değerlendirmelerin ardındanEge Bölgesine bağlı diğer İllerdeki seçmeler de tamamlandıktan sonra Muğla’dan karmaya çağrılacak futbolcular açıklanacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
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