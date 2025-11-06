  • İSTANBUL
Yerel

Ege açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme açıklarında ise Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Yine Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 21'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

