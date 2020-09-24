EGD 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandemi sonrası süreçte yatırımlarda ve lojistik tercihlerinde önemli değişiklikler olmaya başladığına işaret ederek, "Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma stratejisi değişecek. Coğrafi lokasyon avantajımıza yüklenmemiz şart." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İTO'nun katkıları, Alternatif Bank, Yıldız Holding ve Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, hibrit törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Şekib Avdagiç, bu yılki ödül töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli de olsa gerçekleştirildiğini söyledi.



Ekonomi gazetecilerinin pandeminin zorlu şartlarına rağmen toplumu aydınlatmada ve üretimin çarklarının işlemesini sağlamada itici güç olduğunu belirten Avdagiç, "Çok güzel haberler yaptınız. Haberlerinizle üreticinin, KOBİ’lerin, tüccarların, üretimin parçası olan aktörlerin hayata tutunmasını sağladınız." diye konuştu.

Avdagiç, dünyanın büyük bir sınav verdiği bu süreçte gazetecilere büyük görevler düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu görev de morallerin ve motivasyonların güçlendirilmesidir, kenetlenme ve dayanışmanın artırılmasıdır. Sizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu vazifeyi başarıyla yerine getireceksiniz. İnanıyorum ki; ülkemizin bu zorlu süreci minimum zararla geride bırakmasına katkıda bulunacaksınız. Benim elimde olsaydı, bu yıl ekonomi basınında görev alan tüm gazetecilere ödül verirdim. Çünkü korona günlerinde çalışarak, ekonomiyi yönlendirerek, sizler bunu hak ettiniz. Koronavirüs günleri elbet geride kalacak, biz post-korona döneminde Türkiye'nin hak ettiği yeri alması için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız."

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı kapasitesi ve teknolojisiyle hak ettiğini vurgulayan Avdagiç, "Türkiye'nin İtalya'dan Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada, 'üretim gücü ve verimliliği en yüksek ülke’ olarak konumlanacağından zerre kadar şüphemiz yok. Yatırımlarda, lojistik tercihlerinde önemli değişiklikler olmaya başladı. 'Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma' stratejisi değişecek. Yerli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımıza yüklenmemiz şart." değerlendirmelerini yaptı.



Avdagiç, jürinin bu yıl hem içerik hem de vurucu başlıklarıyla birbirinden güzel haberler arasından tercih yapmakta zorlandığından bahsederek, ödül alanları tebrik etti.





- "Veri merkezlerine yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak"





Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da 1.000'e yakın üyesiyle ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan EGD'nin çok önemli bir misyona imza attığını, gerçekleştirdiği etkinliklerle bir yandan ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan da mesleğe gönül verenleri motive ettiğini söyledi.



Pandemi sürecinde basın yayın kuruluşlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Erkan, "Bu süreçte Kovid-19'a karşı kamuoyunu aydınlatırken, doğru bilgiyi yayarak belki de binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile oldunuz." dedi.



Erkan, ülkesi ve milleti için çalışan şirketlerin yaptıkları işleri anlatmasında birincil iletişim kaynağının medya organları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu bakımdan bizlerin sesi olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz de sizlerin görev yaptığı saygın medya kuruluşlarına dijital platformlarımızla destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün 15 milyondan fazla indirilen ve 1.000’den fazla gazete ile derginin bulunduğu Dergilik platformumuz sayesinde en büyüğünden en küçüğüne binlerce yayını okurlarıyla buluşturuyoruz. Yine dijital yayıncılık platformumuz TV+ ile TV yayıncılığı konusunda desteğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca BİP üzerinden kendi kanalını açarak takipçilerine özel içerik sunan medya yayınları da bulunuyor. Tüm bu uygulamaların bir diğer özelliği de hepsinin yerli ve milli uygulamalar olması. Yaşadığımız pandemi süreci yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi."

Erkan, Türkiye'de milli ekosistemi en fazla destekleyen şirketlerin başında geldiklerini belirterek, sayıları 1.300'e yaklaşan mühendisleriyle kendi teknolojilerini geliştirdiklerini ifade etti.

İletişim ve yaşam platformları BiP'in diğer dijital servisleri gibi Kovid-19 sürecinde yoğun bir şekilde kullanıldığını anlatan Erkan, "Bu süreçte BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya, grup görüntülü görüşme süresi yüzde 400'lük yükselişle 25 milyon dakikaya çıktı." diye konuştu.

Erkan, geliştirdikleri yerli ve milli teknolojileri sayesinde bir yandan TOGG ile Türkiye'nin otomobilinin gelişimine katı sunarken diğer yandan da şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağladıklarına değindi.



Yerli ve milli teknolojilerin yanı sıra veri güvenliğine de son derece önem verdiklerine vurgu yapan Erkan, şöyle devam etti:

"Yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' diyoruz ve buna göre yatırım yapıyoruz. Son olarak Ankara'da Türkiye'nin en büyük veri merkezini açarak bu alanda ülkenin en büyük veri işletmecisi olduk. Yakın zamanda Çorlu'daki veri merkezinin de devreye girmesiyle bugüne kadar veri merkezlerine yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemize yatırım yapmaya ve ülke insanını layık olduğu en yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Son olarak pandeminin sektörlere olan etkisine de değinmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz 10 yılda teknoloji sektörleri hızla değiştirdi, ancak pandemiyle birlikte son 6 ayda en az bir 10 yıllık değişimi daha yaşadık. Önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak devam edecek. Bu süreçte biz Turkcell olarak medya sektöründe yer alan yazılı, görsel veya dijital tüm yayınların yanında olarak, bu sektörün dönüşümüne yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."





- "Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz"





EGD Başkanı Celal Toprak ise pandemi sürecinde ekonomiyle ilgili buluşmaları sürdürdüklerini, yaptıkları online toplantılarla ekonomideki gelişmeleri üyeleri ve kamuoyuna aktardıklarını anlattı.

Bu süreçte ekonominin gündemde kalmasına destek olduklarını belirten Toprak, şunları söyledi:



"EGD olarak online toplantılarda önderlik yaptık, aynı zamanda ekonomi yayıncılığını dijitale taşıdık. Çeşitli mecreları kullanarak ekonomide kal çalışmasını yaptık. Şimdi de bu ödül töreninde bir ilki deniyoruz. Hibrit bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda üyemiz, EGD dostu bizi zoom üzerinde takıp ediyor. Ödül alan arkadaşlarımızla buradayız. Pandemi sürecinde kurallara uyarak ekonomiyi hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yeni döneme ekonomi yayıncılığını adapte ediyoruz."





- AA muhabiri Gökhan Ergöçün'e ödül





Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Anadolu Ajansı İngilizce Ekonomi Masası muhabirlerinden Gökhan Ergöçün, "Türkiye, buğdayda kurak seneler için hazırlık yapmalı" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Dallara göre diğer ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şöyle:

Ekonomi Haberi (yazılı basın) - Emre Eser - Hürriyet - Akbil Öğretim Fakültesi

Ekonomi Haberi (TV) - Ceren Dilekçi- Bloomberg HT - Chatham House Başkanı Jim O'Neill

Sinan Sayrugaç anısına Ekonomi Haberi (İnternet) - Rahim Ak - www.haberturk.com.tr - Milyonerler Borsaya Döndü



Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Orhan Orhun Ünal- Yeni Şafak - Güzel ve Çirkin



Köşe Yazarı - Rüştü Bozkurt - Dünya, Serpil Yılmaz - Sözcü

Ekonomi Programı (TV) - Özlem Doğaner - A Para - Paranın Yönü

Ekonomi Programı (Radyo) - Serhat Ayan - (RS FM)



Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Olcay Büyüktaş - Cumhuriyet - 800 milyon kadın taciz mağduru



Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Utkucan Akkaş - Ege Telgraf - Tarımın büyümesi için yeni toprak haritası şart



Jüri Özel Ödülü - Hakan Güldağ - Dünya



Nezih Demirkent Özel Ödülü - Kerim Ülker - Dünya - Söz veren çok yatırım yapan yok

Namık Ahıska Özel Ödülü - Sayime Başçı - Sözcü - Kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolar / İbrahim Acar - Sabah - Hayatımız coin oluyor



Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Ayşegül Küçükkurt – Para Dergisi - Tüketiciyi ham yaptı / Önder Çelik - Türkiye - Dönerde gıda terörü bitiyor



Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Veysel Ağdar - Dünya - Konkordatoda 3 mahkeme 3 ayrı karar)



Barış Bektaş Özel Ödülü - Ömer Temur - Türkiye - Yapay zeka sen aylan bebek çekebilir misin?





- Jüri üyeleri





Aralarında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan'ın da bulunduğu EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni belirleyen jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor:



"Vahap Munyar, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Levent Ulusoy, Servet Yıldırım, Orhan Turan, Ümit Boyner, Sibel Asna- Canan Eraslan, Sadi Özdemir, Serpin Alparslan, İdriz Çokal, Celal Toprak."

