Efsanelere konu olan Sarıkız anıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Güre Sarıkız Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kazdağları’nın en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına 30. Güre Sarıkız Hayrı, Sarıkız’ın yaşadığına inanılan Edremit’in Güre Mahallesi’nin Kavurmacılar mevkiinde binlerce kişinin katılımı ile yapıldı.

Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemek ve şerbetler katılan vatandaşlara ikram edildi. Sabah saat 10.00’da başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik için Güre Mahallesi’nden Kavurmacılar mevkiine otobüs seferleri düzenlendi.

Sarıkız hayrına ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, binlerce kişi katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sarıkız inanışının Kazdağları ve bölge için önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı, “Binlerce vatandaşımızın katılımı ile Sarıkız’ı bir kez daha andık. Katılan tüm konuklarımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.