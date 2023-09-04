Efsane telefon geri mi dönüyor?

Bir dönem telefon pazarına damga vuran üreticilerden Nokia, 2010 yılında başlayan Android akımına ayak uyduramadı ve pazar payını büyük ölçüde kaybetti. Ancak şirket buna rağmen pes etmedi ve günümüzde de akıllı telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son olarak firmadan kullanıcıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Nokia 6 Eylül’de 5G’li bir akıllı telefon tanıtacak

Nokia son dönemde daha çok tuşlu modellere odaklansa da görünüşe göre şirketin akıllı telefon planları halen devam ediyor. Firma kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla 6 Eylül’de 5G’li bir telefon tanıtacağını duyurdu. Satışa çıkacak modelle ilgili şu an için en ufak bir paylaşılmasa da “Hızı deneyimlemeye hazır mısınız?” ifadelerine yer verildi.

İddialara göre söz konusu akıllı telefon geçen yılın aynı döneminde vitrine çıkan Nokia X30 5G‘nin halefi olacak. 6,43 inç 90 Hz tazeleme hızı, 700 nit maksimum parlaklık ve HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir panele sahip cihazda Snapdragon 695 işlemcisi kullanıldı. Öte yandan 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama opsiyonları kullanıcılara sunuldu. Tabii bunlar sadece söylentilerden ibaret. Şirket ilgili tarihte hiç beklenmeyen bir modeli de kullanıcıların beğenisine sunabilir.



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