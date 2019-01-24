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Efsane kulüpte hoca kötü haberi verdi: Transfer tahtası açılamayacak

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Fuat Çapa, kulübünde önünde engel olan transfer tahtasını açamadıklarını duyurdu.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:44
Efsane kulüpte hoca kötü haberi verdi: Transfer tahtası açılamayacak

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyük oyunların oynandığını söyleyen Fuat Çapa transfer tahtasının açılamayacağını kaydetti.

2 gün boyunca Kaan Ay başkanın ve yönetimin verdiği mücadeleyi gördüğünü belirten Çapa transfer tahtasının açılamayacağını kaydetti.

"Gereken imzalar verilmedi"

Çapa, “Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen Eskişehirspor'un yoluna daha güçlü devam etmesi için gereken imzalar verilmedi.
Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece haksızlıkları engelleyeceğiz. Pes etmek yok. Eskişehirspor’dan sonra başka kulüpte çalışamama pahasına da olsa bazı şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Temiz futbol için mücadele veriyoruz. Türk futbolunu pes etmeden temizleyeceğiz. Türk futbolunu ve Eskişehirspor’u düzlüğe çıkartacağız. Eskişehirspor kongresinden önce ve sonra neler yaşandı hepsini açıklayacağız. Transfer tahtası açılamayacak, değişik oyunlar oynanıyor biz o oyunlara girmeyeceğiz”dedi.

Çapa kendisinin yarın düzenleyeceği toplantı ile her şeyi açıklayacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:44
  1. Eskişehirspor
  2. Fuat Çapa

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