Efsane geri dönüyor! Deli Yürek dizisi yeni bölümleriyle…

Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Deli Yürek', 1998'de Show TV'de başladığı yayın hayatını 4'üncü sezonla ATV'de tamamladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, Haziran 2002'de 113'üncü bölümü ile final yaptı. 2001'de, yine Osman Sınav'ın yönetmenliğini ve İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filmi yayınlandı.

'O HAYAT BENİM' AFRİKA'YA UYARLANACAK

RaniniTv'nin aktardığına göre, Calinos Entertainment'ın uluslararası satışlarından sorumlu ismi Aslı Serim, 19-22 Haziran tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenecek içerik fuarı NATPE Budapest öncesi TVBizz Magazine'e açıklamalarda bulundu.

Serim'in açıklamalarına göre, 2014-2017 arası dört sezon boyunca Fox Türkiye'de yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisinin gelecek sene içinde bir Afrika uyarlaması gelecek. 'O Hayat Benim'in Romanya uyarlaması Adela'yı yayınlayan Antena 1 ise bir diğer FOX dizisi 'No: 309'un yerli uyarlaması 'Room 609'ı izleyiciyle buluşturacak. 'O Hayat Benim' ve 'Adela'yı yurt dışında temsil eden Calinos, Afrika uyarlaması yeni dizinin ve 'Room 609'ın uluslararası dağıtımlarını da üstlenecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek sene 25. yılını kutlamaya hazırlanan Calinos'un bir diğer projesi ise Deli Yürek. Şirketin globale sattığı ilk dizi olan Deli Yürek'in yeni versiyonu dizinin yapım şirketi Sinegraf'la ortak olarak hazırlanacak. Calinos, gelecek sene içinde yapımına başlanmak üzere Kore'den iki proje üzerinde de çalışıyor. Bunlardan birisi Penthouse, diğeri ise Lie After Lie.