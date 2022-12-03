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Spor Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!
Spor

Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü futbolcunun durumunun stabil olduğu belirtilmişti fakat kötü haber geldi. İşte Pele'nin sağlık durumu ile ilgili yaşanan son gelişme...

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:18:00 - 2022-12-03 17:33:13
Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü futbolcunun durumunun stabil olduğu belirtilmişti fakat kötü haber geldi. İşte Pele'nin sağlık durumu ile ilgili yaşanan son gelişme...

Önceki gün hastaneye kaldırılan futbol efsanesi Pele'den kötü haber geldi. Daily Mail'deki habere göre Pele kemoterapiye yanıt vermemesi üzerine palyatif bakım servisine nakledildi.

Üç kez Dünya Kupası kazanan Pele geçen Salı günü 'genel şişlik' ve 'kalp yetmezliği' şikayetleriyle hastaneye yatırıldı. Pele'nin durumunun stabil olduğu belirtilmişti.

Dua edin çağrısı

Brezilya'da yayınlanan haberlerde, geçen hafta hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki Pele'nin 'yaşam sonu palyatif bakım' koğuşunda ağrılarını dindirmek için önlemler aldığı belirtildi.
Haberi duyan futbolseverler sosyal medyada Pele için dua edilmesi çağrısında bulundu.

Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başladı. Futbol tarihinde adı "gol kralı" olarak anılan Pele, Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydetmişti.

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul gören efsane, 3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer aldı. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı. Futbol kariyerinde bin 281 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Nijerya, Pele'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta 2 günlük ateşkes ilan etmişti.

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