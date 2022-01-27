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Medya Efsane Başkan Gökçek’ten Akit’e ziyaret
Medya

Efsane Başkan Gökçek’ten Akit’e ziyaret

5 dönem üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilerek Ankara tarihinin en uzun süre görev yapan Başkanı unvanını elinde bulunduran Melih Gökçek, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkez binasına ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 09:52:00 -
Efsane Başkan Gökçek’ten Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, güncel siyasi meselelere değinen Gökçek, “Bulunduğumuz makam ve mevkileri gözetmeksizin dava bilinciyle hareket etmeliyiz. Karşımızdaki yapının neye ve kime hizmet ettiği ortada. Biz de milletimize ve devletimize hizmet etme noktasında azimli ve kararlı olmalıyız” dedi. Gökçek, ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da hizmetlerinden dolayı Gökçek’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Haber Müdürümüz Murat Alan da hazır bulundu.

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