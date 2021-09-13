Efsane Bakan Veysel Eroğlu Akit’e konuştu! Yanan ormanların 1 metrekaresi dahi başka maksatla kullanılmadı!

Yeniakit Ankara

Temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yanan alanların süratle yeniden ağaçlandırılacağını söyledi. Literatürde Türk Çamı denilen kızılçam ormanlarının yangınlarda büyük zarar gördüğünü belirten Erdoğlu, şunları dile getirdi:

Kızılçam neslini korur

“Kızılçam ormanları çok hızlı büyüyen bir türdür ve ekonomik değeri çok yüksektir. Yangınlardan sonra kendilerini yenileme özelliğine sahiptir. Bu nedenle şubat ayına kadar yanan ağaçlar temizlendikten sonra yanan kızılçam alanları mart ayından itibaren yeniden yeşerecektir. Kızılçam, yangına dayanıklı, yangın sonrası yaşamasını gerçekleştiren bir türdür. Zira kızılçam ağaçlarının kozalakları, yangınlarda tohumlarını korumak için kapanır ve tohumlarını muhafaza eder. Çok şiddetli yangınlarda kozalağın içindeki tohumun da yanmaya başlayacağı anda sanki neslini korumak maksadıyla tohumlarını yanmamış alana ulaştırmak için kozalağını fırlatır. Her zaman sağlıklı kızılçam ormanlarının altında toprağa karışmış sağlıklı tohumlar bulunur.”

Yüzde 70 yeniden yeşerir

Prof. Dr. Eroğlu, yanan alanlarda yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı: “Yangında zarar gören ağaçların temizlenmesi, yanan alanların etrafının koruma altına alınması, özellikle yanan Kızılçam ormanlarının yaşlarının tespit edilmesi, Orman Teşkilatı tarafından bu alanlara ilave tohum takviyesi yapılması gerekmektedir. Bu işlemler yapıldığında, yanan bu ormanların yüzde 70’i kendiliğinden yeşillenecektir. Yanan alanlarda dozerle toprak işleme faaliyeti yapmaya gerek yoktur. Şayet şubat ayı sonuna kadar çalışmalar tamamlanmazsa bile sonbaharda bu çalışmalar tamamlanabilir. Çünkü kızılçam tohumları 2-3 yıl canlılığını muhafaza etmektedir.”

Yanan alanlar ağaçlandırılmıştır

Orman yangınlarında yanan alanları azaltmak ve yerleşim yerlerini korumak için Yangına Dirençli Orman Projesi’ni uygulamaya koyduğunu hatırlatan Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “YARDOP projesi çok faydalı olmuştur. Ormanları korumak ve geliştirmek herkesin ortak mesuliyetidir. Anayasa’mızın 169. Maddesine göre yanan orman alanları başka bir maksatla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. AK Parti Hükümetleri döneminde yanan orman alanlarının bir metrekaresi dahi başka bir maksatla kullanılmamış ve tekrar ağaçlandırılmıştır.”

