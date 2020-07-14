Efsane Azeri komutan Hüseyinli: Arkamızda Türkiye var

Taha Emre Özdemir Ankara

Ermenilerin aslında Azerbaycan’la değil Türklerle savaştığını ifade eden Ibad Hüseyinli, “Ermeniler bizimle hiçbir zaman Azerbaycanız diye savaşmıyor. Biz Türküz ve Ermenilerin sorunu da Türklerle. Onların arkasında her ne kadar büyük devletler olsa da bizim arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Ssayın Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’yı yeniden cami yaparak tüm dünyaya Türklerin gücünü gösterdi. Osmanlı ruhu yeniden canlandı. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin arkamızda olmasından çok büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Karabağ’dan asla vazgeçmeyeceğiz”

2016 yılından bu yana Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma yaşanmadığını belirten Ibadi, “Bize Karabağ’ı unutturmak istiyorlar. Ermeniler sınır hattımızdan saldırarak Karabağ’dan vazgeçmemizi bekliyor. Onlar da tüm dünya da çok iyi biliyor ki biz Karabağ’dan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“En kısa sürede bölgede olacağım”

“3 askerimizi şehit verdiğimiz akşamdan sonra da bölgedeki Ermeni saldırıları devam etti” diyen Ibadi, “Utanmadan kamuoyunu ‘Azerbaycan bize saldırıyor’ diyerek yanıltmaya çalışıyorlar. Ermeniler, Siyonistlerle ortaklık ederek bize saldırmaya devam ediyor. Ben de en kısa sürede hazırlıklarımı tamamlayarak bölgeye intikal edeceğim. Ermeniler bunu iyi bilsin ki kafasını kaldıranı, kafasından vururuz” ifadelerini kullandı.

Ermeniler tarih boyunca hep zulmetti

Tarih boyunca Ermenilerin Türk Milleti’ne işkence ettiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise “Ermenistan, bu bölgenin uslanmayan ve kendini bu tür emperyalist hayallerden bir türlü kurtaramayan bir ülke. Ermeniler ve işbirlikçileri, 1915 olayları üzerinden hep Türkiye’ye saldırdılar. Kendi kayıtlarına bile bakmadan Türklerin onlara zulüm yaptığını iddia ettiler. Dünyanın bütün kayıtlarında ise Ermenilerin Türk Milleti’ne karşı acımasızca işkenceler yaptığı ortada. Ermeniler o günden bugüne kadar bölgede huzur adına adım atmayıp bu bölgenin karıştırılması için çabalıyor” dedi.

“Karabağ’ı almanın zamanı gelmiştir”

“Ne yazık ki dünya Ermeni zulmüne karşı sağır, dilsiz ve kör” diyen Gündoğdu, “Ermeniler son saldırılarında 3 Azerbaycanlı askerimizi şehit etti. Ermenistan, birilerinin maşalığını yaparak bölgede istikrarsızlık oluşturulmasına hizmet ediyor. Azerbeycan’ın bir an önce kendi toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesine girmesi lazım. Çünkü 3 askerimizi şehit eden Ermenistan, bu işin büyümesini istiyor. Yıllardır işgal ettikleri Azeri topraklarını artık geri almanın zamanı gelmiştir.