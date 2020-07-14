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Dünya

Efsane Azeri komutan Hüseyinli: Arkamızda Türkiye var

Azerbaycan’ın efsane komutanı Ibad Hüseyinli, Ermenistan’ın Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarını Yeni Akit’e değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:57:00 -
Efsane Azeri komutan Hüseyinli: Arkamızda Türkiye var

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Ermenilerin aslında Azerbaycan’la değil Türklerle savaştığını ifade eden Ibad Hüseyinli, “Ermeniler bizimle hiçbir zaman Azerbaycanız diye savaşmıyor. Biz Türküz ve Ermenilerin sorunu da Türklerle. Onların arkasında her ne kadar büyük devletler olsa da bizim arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Ssayın Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’yı yeniden cami yaparak tüm dünyaya Türklerin gücünü gösterdi. Osmanlı ruhu yeniden canlandı. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin arkamızda olmasından çok büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Karabağ’dan asla vazgeçmeyeceğiz”

2016 yılından bu yana Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma yaşanmadığını belirten Ibadi, “Bize Karabağ’ı unutturmak istiyorlar. Ermeniler sınır hattımızdan saldırarak Karabağ’dan vazgeçmemizi bekliyor. Onlar da tüm dünya da çok iyi biliyor ki biz Karabağ’dan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“En kısa sürede bölgede olacağım”

“3 askerimizi şehit verdiğimiz akşamdan sonra da bölgedeki Ermeni saldırıları devam etti” diyen Ibadi, “Utanmadan kamuoyunu ‘Azerbaycan bize saldırıyor’ diyerek yanıltmaya çalışıyorlar. Ermeniler, Siyonistlerle ortaklık ederek bize saldırmaya devam ediyor. Ben de en kısa sürede hazırlıklarımı tamamlayarak bölgeye intikal edeceğim. Ermeniler bunu iyi bilsin ki kafasını kaldıranı, kafasından vururuz” ifadelerini kullandı.

Ermeniler tarih boyunca hep zulmetti

Tarih boyunca Ermenilerin Türk Milleti’ne işkence ettiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise “Ermenistan, bu bölgenin uslanmayan ve kendini bu tür emperyalist hayallerden bir türlü kurtaramayan bir ülke. Ermeniler ve işbirlikçileri, 1915 olayları üzerinden hep Türkiye’ye saldırdılar. Kendi kayıtlarına bile bakmadan Türklerin onlara zulüm yaptığını iddia ettiler. Dünyanın bütün kayıtlarında ise Ermenilerin Türk Milleti’ne karşı acımasızca işkenceler yaptığı ortada. Ermeniler o günden bugüne kadar bölgede huzur adına adım atmayıp bu bölgenin karıştırılması için çabalıyor” dedi.

“Karabağ’ı almanın zamanı gelmiştir”

“Ne yazık ki dünya Ermeni zulmüne karşı sağır, dilsiz ve kör” diyen Gündoğdu, “Ermeniler son saldırılarında 3 Azerbaycanlı askerimizi şehit etti. Ermenistan, birilerinin maşalığını yaparak bölgede istikrarsızlık oluşturulmasına hizmet ediyor. Azerbeycan’ın bir an önce kendi toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesine girmesi lazım. Çünkü 3 askerimizi şehit eden Ermenistan, bu işin büyümesini istiyor. Yıllardır işgal ettikleri Azeri topraklarını artık geri almanın zamanı gelmiştir.

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Yorumlar

fuat korkmaz

Şunu bilesin sevgili kardeşim IBAD bütün gücümüzle senin arkandayız ölmek var dönmek yok ölürsek şehit kalırsak gaziyiz halkı müslüman olan hele türk olan hiç bir didaşımızı soydaşımızı hiç bir zaman yanlız bırakmadık bırakmayacağız Ermenitanın orta yerine Türk ve Azeri Bayrağını sancağını dikeriz bütün küfür milleti bir olsa vız gelir ceddimiz Osmanlı demir balyoz gibi yumruğuyla ezdi düşmanın kafasını bir de o ceddimizin torunlarıyız haklı olduğumuz yerde ya ölürüz hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım
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AA

DEDELERİMİZ DERDİKİ RUS SAVAŞ GEREĞİ ÖLDÜRMESİ GEREKİRSE ÖLDÜRÜDÜ AMA ERMENİ ZEVK İÇİN EN AKLA GELMEDİK İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜRDÜ BÖYLE AŞAĞILIK ADAMLARMIŞ ERMENİ GELİYOR DENİNCE HERKES EVİNİ BAĞINI BIRAKIP DAĞLARA KAÇARMIŞ ÖZEL GERİLLA TİPİ TİMLER YAPILMASI LAZIM BUNLAR ERMENİSTANA GİRİP ÇIKACAK BİZİM ASKERİMİZİN ELİ BİLE DEĞMESİN KARABAĞI BIRAK KENDİ TOPRAKLARINI BİLE TERK ETTİRİRİZ ALLAH cc İZNİYLE
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