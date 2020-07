Efkan Ala: "FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası tamamen gerçek dışıdır"

Eski İçişleri Bakanı, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala: - "(FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası) Bu, tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Tamamen FETÖ'yle mücadele eden, FETÖ'yü ortadan kaldıran, devlet içinden temizleyen bir partiye, AK Parti'ye yönelik böyle gerçek dışı ithamlarla asıl meseleyi örtmeye çalışıyorlar" - "İlk dinlemeler ve dosya oluşturmalar, hazırlık yapmalar 'one minute'ten sonra oluyor. Milat one minute'tir. One minute'ten sonra artık tamamen AK Parti'ye karşı ve AK Parti üzerinden de Türkiye'ye karşı Türkiye'yi çökertme hazırlıkları yapılmaya başlanmış" - Orta Doğu'da olan ülkelere yaptıklarını, Türkiye'ye yapmak istediler. Türkiye'yi hançerlemeye, içeriden çökertmeye çalıştılar. Türkiye'yi Suriyelileştirmeye, Mısırlaştırmaya, Iraklaştırmaya çalıştılar " - "Gezi olayları, darbe girişimi, ondan önceki hadiseler, Türkiye'nin başına bir bela getirmeye çalışanların dışarıda ve içeride harekete geçtiğini bize gösteriyor" - "(15 Temmuz gecesi yaşananlar) Güneydoğu'daki çukur hadiseleri dolayısıyla özel harekatımızın çok önemli bir kısmı oradaydı. Onları da oradan gece boyunca Ankara'ya taşıyarak, bunların işgal ettiği Genelkurmay, bazı yerleri, özel harekat ile geri aldık"