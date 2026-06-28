  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı Ekosistemin böcek ağı! Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca dolarlık rüşvet çarkı Kapalıçaşı'da böyle dönmüş! Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması Koltuk hırsı Özgür’ü dibe götürüyor: Kamyon kasasında cılız miting Prof. Dr. Hayati Develi 28 Şubat anısını anlattı! ‘Başörtülü öğrenci gelirse dersten atın’ İran Ordusu'ndan ABD ve İsrail'i korkutan açıklama! Çok sayıda gözaltı var! Irak parlamentosuna yolsuzluk operasyonu Şaibeli delegelerle baskın kurultay hayal oldu Yalım, Özgür Özel için helikopter bakmış! Vurgunun büyüğü asfaltta! Kağıt gibi asfalta fahiş fatura!
Gündem Efkan Ala, AK Parti'nin en büyük gücünü açıkladı
Gündem

Efkan Ala, AK Parti'nin en büyük gücünü açıkladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Efkan Ala, AK Parti'nin en büyük gücünü açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımında "AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir. Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir. Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Toplantıyı başarıyla tamamladıklarını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz istişarelerde milletimizin taleplerini, ülkemizin önceliklerini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. AK Parti'nin en büyük gücü ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerdir.

Bu anlayışla Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Milletimizden aldığımız güç, davamıza olan inancımız ve ülkemize duyduğumuz sorumluluk bilinciyle büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili kurmaylarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili kurmaylarına uyarı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili kurmaylarına uyarı

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek

Gündem

AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Efkan Ala'nın Sakarya'da gerçekleştirdiği AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, milletimizin isteklerini, ülkemizin önceliklerini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu toplantıda, Sayın Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen istişareler çerçevesinde AK Parti'nin en büyük gücünün ortak akla, istişareye ve millet iradesine verdiği değerin altını çizdi. Bu anlayışla Türkiye'yi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha etkin bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi de vurguladı. Allah milletimizin refahı ve ülkemizin bekasına devam etsin!

Misafir

Birazda emekli maaşlarınla hayat bahlıgıyla cözüm istişaresi etseniz daha güzel olacak yanlış anlaşılmasın bende ak partiliyim ama dost acı söyler ak partinin rakibi ne eko ne mahso ne özo .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23