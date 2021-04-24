Effie Türkiye’de 2021 finalistleri açıklandı

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği Effie Türkiye’de finalistler açıklandı. Bu yıl 27’si sektörel, 15’i özel olmak üzere toplam 42 kategoride başvuru kabul edildi. Ön eleme süreci bu yıl da online olarak gerçekleştirildi. Finalistler, Yelda Aktuna’nın başkanı olduğu 6 reklam ajansı üst düzey yöneticileri, 6 reklamveren üst düzey yöneticileri, bir araştırmacı, bir PR’cı ve bir de akademisyenden oluşan 16 kişilik jüri tarafından zorlu bir değerlendirme sürecinin sonunda belirlendi. Öte yandan pandemi süreci nedeniyle ana değerlendirme de 26-28 Nisan tarihleri arasında ilk defa online olarak gerçekleştirilecek. Effie Türkiye 2021 Jüri Başkanı Yelda Aktuna, şunları kaydetti: “2020 yılının olağan dışı koşullarında markalara ve ticaret aktivitesine fayda sağlamaya devam eden birbirinden iddialı kampanyaları değerlendirdiğimiz sürecin ilk aşamasını geride bıraktık. Bu sıra dışı dönemin kampanyalarını değerlendirmek için jüri de ilk ve umarız ki son defa sıra dışı bir şekilde tüm çalışmalarını uzaktan yürütüyor. Ön değerlendirme boyunca okuduğumuz, birbirinden farklı bakış açılarıyla işlenmiş ’2020 iyi başlamıştı… derken pandemi vurdu’ hikâyesi sayesinde ülkemizin farklı sektörlerinde dünyayı etkileyen bu duruma verilen farklı refleksleri gözlemleme şansımız oldu.“ Effie 2021 ödül töreni tarihlerinin pandemi süreci nedeniyle dünya ve Türkiye gündemine bağlı olarak belirleneceği belirtildi.