EFEST, eğitime de destek olacak

Bu yıl yepyeni bir soluk ve isimle düzenlenen EFEST Festivali;kültürü, sanatı, doğa sporlarını, gastronomiyi, çocuk aktiveleri ve alış verişi Efes Selçuk’un sokaklarına taşırken; eğitime de destek olacak. 6 Eylül akşamı saat 21.00’de Cem Adrian’ı St. John Bazilikası’nda müzikseverlerle buluşturacak konserin tüm geliri, Türkiye Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacak.

Cem Adrian konserine olan yoğun ilgi ve St. John Bazilikası’nın tarihi dokusunun zarar görmemesi için 600 kişiyle sınırlı tutulan konser davetiyesi için ilk bağışı Efes Selçuk’un eğitim gönüllüsü Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptı. 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan EFEST’in ilk gününde sahne alacak olan Cem Adrian Konseri gelirleri Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacak. 6 Eylül Cuma günü saat 18.00’de St. John Bazilikası önünden muhteşem bir kortej yürüyüşü ile başlayacak olan EFEST’in ilk gününde, saat 19.30’da Engelsiz Gezi Parkı’nın açılışı da gerçekleşecek. Aynı gün içerisinde ayrıca 20.30’da İlker Perhiz ve Meteor ve 21.30’da Efes’in Sesleri konserleri pazar yerinde Selçuklularla buluşacak. Festivalin ilk gününde kültür sanat ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra ’Yerel Lezzetler Sokağı’yla da katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatacak. 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan EFEST ile ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.