Efendileri sustu uşakları ciyaklıyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Batı medyası NATO Zirvesine yönelik, “Erdoğan ülkesine zaferle dönüyor” manşetlerini atarken, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan Üçlü Muhtıra Türkiye’deki terör sevicilerinde olduğu kadar zillet partilerini de kahretti. İsveç’in PKK’lı milletvekili Amineh Kakabaveh “Stockholm yönetimi Ankara’ya teslim oldu, bu ülke adına tam bir kara gün” dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis de, “Anlaşma Türkiye’nin Avrupa ordusuna katılımını kolaylaştıracak hükümler içeriyor, bu Rumlar için olumsuz bir gelişme” ifadelerini kullandı. HDP’li Hişyar Özsoy ise, “Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük hayal kırıklığı olur” dedi.

Şoka girdiler

İşte diğer deli saçması yorumlar... İP Genel Başkanı Meral Akşener: “İktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde somut gelişme olmaksızın attığı bu imza, çıkarlarımızla bağdaşmayan bir tavizdir.” CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Erdoğan ‘İsveç ve Finlandiya NATO’ya asla giremez’ dedin. Şimdi yine çark ettin. Peki ne aldın da sözünden döndün.” Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “AKP’nin bu iki ülkeyi NATO’ya kabul etmesi stratejik hata olmuştur. Erdoğan, Biden’ın önünde diz çökmüş, yenilgiyi kabul etmiştir.” Muhalefetin bu aymaz tavrı akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin tepkisini topladı...

HDP planı bozuldu

Akit’e konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Topdemir, şunları dile getirdi: “İçerideki muhalefetin rahatsız olmasının sebebi, dışarıya bağlı olmalarındandır. PKK ile HDP arasında, CHP ile HDP arasında perde arkasında ilişkiler, pazarlıklar, diyaloglar olduğundan dolayı bunların nasırına dokunulmuş oldu bu vesileyle. Haliyle bunlar Türkiye’yi dışarıdan hazırlanan senaryoları eylemleri PKK’ya, teorik bilgileri Millet İttifakı partilerine yönlendirerek Türkiye’nin iç güvenliğini huzursuz ediyorlardı yıllardır. Erdoğan liderliğindeki hükümet, bunların argümanlarını elinden alınca Kılıçdaroğlu olsun, Akşener olsun, HDP’liler olsun kendi yandaşlarına söyleyecek sözleri kalmayacağından dolayı sıkıştılar. Sıkıştıkları için bu şekilde tepkiler vermeye çalışıyorlar. Terör odakları Türkiye’de yer bulamadığından yurt dışına kaçıp yuvalanıyorlar. Orada örgütsel ve ekonomik anlamda güçlendiler. Türkiye şimdi onlara o ülkelerde de rahat vermiyor. Güvenliğimizi tehdit edici bu unsurlara yönelik Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler sonucunda imkanları ellerinden alınınca boşta kaldılar. Erdoğan bekle-gör politikası izleyerek uygun ortam bulduğunda atraksiyon yapıyor ve tam isabetli neticeler alıyor.”

Milleti kandıramazlar

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter de şunları ifade etti: “Anadolu’da ‘karnı yemiyor’ diye bir ifade vardır. Bunların da karnı yemiyor, kıskançlıklarınan çatlıyorlar. Gerçekleri tersyüz etmek için yalan, dolan, entrika, her şeyi kullanıyorlar. Bu milleti kandırmaya, yanıltmaya çalışıyorlar. Bu millet ariftir. Onların aldatmacalarına kanmaz, kanmayacaktır. Bunlar muhalefet adı altında Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Bütün dünya Türkiye’nin bu başarısını ister istemez alkışlamak zorunda kalırken, terör yandaşları bir bir hüzün beyanları verirken bunların çıkıp ‘büyük başarısızlığa uğradık, tavizler verildi’ demeleri ne akla, ne mantığa ne de hakikatlere sığar. Bu saçma argümanları Türk milletine yutturamazlar. Türkiye şartlarını ortaya koydu. ‘Veto hakkımızdan vazgeçtik’ demek kamuoyunu aldatmaktır.”