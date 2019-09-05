0553 313 94 23

Efelere genç smaçör

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Bosch Spor Kulübü genç milli oyuncusu Berk Dilmenler’i kadrosuna kattı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:13
Efelere genç smaçör

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Bosch Spor Kulübü genç milli oyuncusu Berk Dilmenler’i kadrosuna kattı.


Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Bosch Spor Kulübü’nde forma giyen ve Türkiye alt yaş milli takımlarında forma giyen 15 yaşındaki smaçör Berk Dilmenler’i transfer etti. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde genç sporcunun yanı sıra, baba Burhan Dilmenler, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Ömer Cihat Bay, Murat Mestan, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan ile Bosch Spor Kulübü yöneticileri, Murat Çalışkan, Yusuf Dokur, Özkan Özdamar ve Mustafa Alsun katıldı.


“Bursa’da yetişen sporcu, Bursa’ya hizmet etsin”


Törende konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay Bosch Spor Kulübü ile yapılan ortak çalışmanın meyvesini aldıklarını söyledi. Bosch Spor Kulübü’nden 3 sporcuyu da altyapıya takviye ettiklerini belirten Bay, “Bosch Spor Kulübü sadece voleybolda değil diğer branşlarda da sporcu yetiştiriyor. Voleybolda A takım düzeyinde bir oluşumları yok. Bursa’da yetişen sporcularımızın Bursa’da hizmet etmesini sağlamak bizim önceliğimiz. Gerek saha, gerekse ekipman gibi bir çok noktada paylaşım yapıyoruz. Kendileriyle kardeş kulüp gibi olduk. Elimizdeki imkanları diğer kulüplerle de paylaşmak isteriz” diye konuştu. Berk’in gelecekte Bursa voleyboluna önemli hizmetlerinin olacağını savunan Ömer Cihat Bay “Berk şu an U17 milli takımımızda da forma giyiyor. Geleceği parlak bir arkadaşımız. Bursa voleyboluna önemli hizmetleri olacaktır. Berk ile birlikte aynı takımda 3 sporcuyu da alt yapımıza kattık. Onlar bu yıl yıldız ve genç takımlarımızda mücadele edecek. Berk, A takımımızla antrenmanlara çıkacak ve hocamızdan forma bekleyecek” ifadelerini kullandı.


İmza töreninin ardından konuşan genç sporcu Berk Dilmenler ise, eski kulüp yönetici ve antrenörlerine teşekkür ederken, gelecekte Bursa’yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
    1. Türkiye Çekya maçı kaç kaç bitti?
    2. Tuşba Belediyesi’nin ‘yaz spor..
    3. Teröristlerin duman oyunu
    4. 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü..
    5. Isuzu D-Max, TransAnatolia'yı kadın..
    6. Başkan Bıyık, Darıca Millet Bahçesini..
    7. Kartepe’de yol çalışmaları devam ediyor
    8. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    9. Adana’da 21 mahallenin atık su sorunu..
    10. Salihli’de kurtuluş coşkusu 97’inci..
    11. Beşiktaşlı futbolcular salonda çalıştı
    12. Irak’ın kuzeyine hava harekatı
    13. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    14. Eray Şamdan Tokyo’da sahneye çıkıyor
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Giresun’a “Fındık Müzesi”İl Genel..
    17. Körfez’de Sıfır Atık projesine tam..
    18. Edremit’in altyapı kanalizasyon..
    19. Kuşadası’nda silahlı çatışma; 3 yaralı
    20. Rus Novatek dev LNG projesini hayata..
    21. Ormanya BKM ekibinin filmine set oldu
    22. İzmit Zabıtasından kaldırım işgaline..
    23. Sanatfest İzmit’te başladı
    24. Şanlıurfa'da minibüs devrildi:..
    25. Putin'den G7'ye Türkiye önerisi
    26. Ayvacık’ta sonbahar panayırı
    27. Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve..
    28. Biga’da ’Zabıta Haftası’ kutlandı
    29. Toyota TNGA teknolojisini küçük..
    30. Kaymakam Zaman tarihi konakları..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    "AK Partililer arasında konuşuluyor" dedi, bomba kulisi paylaştı: Binali Yıldırım'a yeni görev!
    "AK Partililer arasında konuşuluyor" dedi, bomba kulisi paylaştı: Binali Yıldırım'a yeni görev!