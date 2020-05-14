Efeler’de yollar yenileniyor

İlçe genelinde yoğun çalışmalar sürdüren Efeler Belediyesi, kentte yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Ata Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakım-onarım işlemlerinde bulundu. İş makineleri ile bozulan yolun eskimiş taşlarını söken belediye çalışanları, kaldırım yapımında kullanılan yeni bordür taşlarının döşemesini yaptı. Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına özenle çalışan ekipler, sökülen taşları titizlikle toplayıp vatandaşların olası mağduriyetlerinin de önüne geçti.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğine dikkat çekerek mevcut yolların yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle belediyenin çalışmasının çok yerinde olduğunu belirttiler.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesinin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.