0553 313 94 23

Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bozuk olan yollar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince plan program dahilinde yenileniyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bozuk olan yollar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince plan program dahilinde yenileniyor.


Efeler’in Osman Yozgatlı Mahallesi yeni çehresine kavuşuyor. Mahalle sakinlerinin şikayet ve talebi üzerine Efeler Belediyesi, sıkça kullanılan ve minibüs güzergahı olan 1202. Sokak’taki parke taşı yenileme çalışmalarına bugün itibariyle başladı.


Osman Yozgatlı Mahallesi gibi birçok mahallede yol bakım-onarım çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay; “Vatandaşın sesine kulak veriyoruz çünkü seçim döneminde Efeler’i, Efeler halkı ile yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bozuk olan yolların incelemelerini gerçekleştiriyor ve onarım çalışmalarına başlıyor. Uzun bir süre bakımsız kalan 1202. Sokak’ta çalışmalara başladık. Buradaki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.



Başkan Atay, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Osman Yozgatlı Mahallesi’nde altyapı çalışmaları da devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu çalışmaları yakından takip ediyor. Altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    1. Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    2. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    3. Tarih 11 Kasım! Bakanlıktan rekor..
    4. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    5. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    6. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    7. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    8. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    9. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    10. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    11. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    12. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    13. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    14. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    15. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    16. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    17. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    18. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    19. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    20. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!