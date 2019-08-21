Efeler’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bozuk olan yollar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince plan program dahilinde yenileniyor.

Efeler’in Osman Yozgatlı Mahallesi yeni çehresine kavuşuyor. Mahalle sakinlerinin şikayet ve talebi üzerine Efeler Belediyesi, sıkça kullanılan ve minibüs güzergahı olan 1202. Sokak’taki parke taşı yenileme çalışmalarına bugün itibariyle başladı.

Osman Yozgatlı Mahallesi gibi birçok mahallede yol bakım-onarım çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay; “Vatandaşın sesine kulak veriyoruz çünkü seçim döneminde Efeler’i, Efeler halkı ile yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bozuk olan yolların incelemelerini gerçekleştiriyor ve onarım çalışmalarına başlıyor. Uzun bir süre bakımsız kalan 1202. Sokak’ta çalışmalara başladık. Buradaki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Atay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Osman Yozgatlı Mahallesi’nde altyapı çalışmaları da devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu çalışmaları yakından takip ediyor. Altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından ihtiyaç duyulan bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.”