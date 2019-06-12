Efeler’de en çok atıl pil ve yağ toplayanlar ödüllendirildi
Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Çocuklar, gençler, yetişkinler, okullar, firmalar ve kurumlar ile muhtarlıklar kategorilerinde düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ve Firmalar ile kurumlar, okullar kategorisinde düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül takdim töreni Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılara takdim edildi.
Yarışmalarda dereceye girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından verildi.
Ödül dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Atay, “Geleceğe bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir ve temiz bir çevre olmalıdır. Hem çevreyi korumak hem de çevre sorunlarına duyarlı nesiller yetiştirmek bizim üzerimize bir borçtur. Biz bu güzel çevre mirasını atalarımızdan aldık, torunlarımıza da daha güzel bir çevre mirası bırakmak istiyoruz. O nedenle çevreyi koruyan ve çevre bilincini oluşturan herkesi ödüllendirmek istiyoruz. Böyle bir gelenek oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği’nin kazananları ve ödülleri:
Gençler Kategorisi
1. Osman Dedeoğlu
Ödül: Tablet
Çocuklar Kategorisi
1. Ege Uluvardar
Ödül: Tablet
2. Burak Çam
Ödül: Bisiklet
3. Batuhan Tekin
Ödül: Taşınabilir Harddisk
Yetişkinler Kategorisi
1. Emrah Aldemir
Ödül: Cep Telefonu
2. Murat Arıcan
Ödül: Tablet
3. Oktay Işık
Ödül: 4 Kişilik Akşam Yemeği
Okullar kategorisi
1. Mustafa Kiriş Ortaokulu
Ödül: Laptop
2. Umurlu Eğrikavak İlkokulu
Ödül: Masa Tenisi Masası ve Seti
3. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
Ödül: Printer ve Top Seti
Muhtarlıklar Kategorisi
1. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarlığı
Ödül: Printer
2. Köprülü Mahallesi Muhtarlığı
Ödül: Sümen Takımı
3. Meşrutiyet Mahallesi Muhtarlığı
Ödül: Telsiz Telefon
Firmalar Kategorisi
1. Tuğba Kuruyemiş
Ödül: Printer
2. Kaya Geri Dönüşüm
Ödül: Sümen Takımı
3. Biçer Pano
Ödül: Telsiz Telefon
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