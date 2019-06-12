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Efeler’de en çok atıl pil ve yağ toplayanlar ödüllendirildi

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
Efeler’de en çok atıl pil ve yağ toplayanlar ödüllendirildi

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi.


Çocuklar, gençler, yetişkinler, okullar, firmalar ve kurumlar ile muhtarlıklar kategorilerinde düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası ve Firmalar ile kurumlar, okullar kategorisinde düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası ödül takdim töreni Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılara takdim edildi.


Yarışmalarda dereceye girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından verildi.


Ödül dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Atay, “Geleceğe bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir ve temiz bir çevre olmalıdır. Hem çevreyi korumak hem de çevre sorunlarına duyarlı nesiller yetiştirmek bizim üzerimize bir borçtur. Biz bu güzel çevre mirasını atalarımızdan aldık, torunlarımıza da daha güzel bir çevre mirası bırakmak istiyoruz. O nedenle çevreyi koruyan ve çevre bilincini oluşturan herkesi ödüllendirmek istiyoruz. Böyle bir gelenek oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.




Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Etkinliği’nin kazananları ve ödülleri:



Gençler Kategorisi


1. Osman Dedeoğlu


Ödül: Tablet



Çocuklar Kategorisi


1. Ege Uluvardar


Ödül: Tablet


2. Burak Çam


Ödül: Bisiklet


3. Batuhan Tekin


Ödül: Taşınabilir Harddisk



Yetişkinler Kategorisi


1. Emrah Aldemir


Ödül: Cep Telefonu


2. Murat Arıcan


Ödül: Tablet


3. Oktay Işık


Ödül: 4 Kişilik Akşam Yemeği



Okullar kategorisi


1. Mustafa Kiriş Ortaokulu


Ödül: Laptop


2. Umurlu Eğrikavak İlkokulu


Ödül: Masa Tenisi Masası ve Seti


3. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu


Ödül: Printer ve Top Seti



Muhtarlıklar Kategorisi


1. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarlığı


Ödül: Printer


2. Köprülü Mahallesi Muhtarlığı


Ödül: Sümen Takımı


3. Meşrutiyet Mahallesi Muhtarlığı


Ödül: Telsiz Telefon



Firmalar Kategorisi


1. Tuğba Kuruyemiş


Ödül: Printer


2. Kaya Geri Dönüşüm


Ödül: Sümen Takımı


3. Biçer Pano


Ödül: Telsiz Telefon

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
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