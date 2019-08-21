Efeler turp gibi Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı sağlık kontrollerini tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı sağlık kontrollerini tamamladı.

Bu sezon TVF Efeler Ligi’nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybolcuları sağlık kontrolünü tamamladı. Yeşil-beyazlıların sağlık sponsoru VM Medicalpark Hastanesi’nde yapılan kan tetkiklerinin ardından voleybolcular efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, iç hastalıkları kontrollerinden geçti. Yapılan taramalarda sporcuların her hangi bir sağlık problemi bulunmadı.

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