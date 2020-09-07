Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 51. sezon, yarın başlayacak.

Bu sezon 16 takımla oynanacak lig, yarın Ankara'da oynanacak Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla start alacak.

Ligde geride kalan 50 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.





- Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var





Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.





- Galatasaray'ın 31 yıllık hasreti





Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Galatasaray, aradan geçen 31 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.





- Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu





Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.





- 50. sezon tamamlanamadı





Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.









- Şampiyonlar





Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 50 sezonun şampiyonları şöyle: