Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor
Ligde 2020-2021 sezonu heyecanı yarın start alacak - Yaklaşık 24 yıl önce ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumunda - Halkbank ligde 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü - Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır kupaya ulaşamıyor
İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 51. sezon, yarın başlayacak.
Bu sezon 16 takımla oynanacak lig, yarın Ankara'da oynanacak Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla start alacak.
Ligde geride kalan 50 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.
1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.
En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.
- Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var
Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.
Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
- Galatasaray'ın 31 yıllık hasreti
Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.
Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.
Galatasaray, aradan geçen 31 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
- Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.
Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.
- 50. sezon tamamlanamadı
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.
Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.
- Şampiyonlar
Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 50 sezonun şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1970-1971
|Galatasaray
|1971-1972
|İETT
|1972-1973
|İETT
|1973-1974
|İETT
|1974-1975
|Muhafızgücü
|1975-1976
|Eczacıbaşı
|1976-1977
|Boronkay
|1977-1978
|Eczacıbaşı
|1978-1979
|Eczacıbaşı
|1979-1980
|Eczacıbaşı
|1980-1981
|Eczacıbaşı
|1981-1982
|Eczacıbaşı
|1982-1983
|Eczacıbaşı
|1983-1984
|Eczacıbaşı
|1984-1985
|Eczacıbaşı
|1985-1986
|Eczacıbaşı
|1986-1987
|Galatasaray
|1987-1988
|Galatasaray
|1988-1989
|Galatasaray
|1989-1990
|Eczacıbaşı
|1990-1991
|Eczacıbaşı
|1991-1992
|Halkbank
|1992-1993
|Halkbank
|1993-1994
|Halkbank
|1994-1995
|Halkbank
|1995-1996
|Halkbank
|1996-1997
|NETAŞ
|1997-1998
|NETAŞ
|1998-1999
|NETAŞ
|1999-2000
|Arçelik
|2000-2001
|Arçelik
|2001-2002
|Erdemir
|2002-2003
|Arçelik
|2003-2004
|Erdemir
|2004-2005
|Erdemir
|2005-2006
|Arkas Spor
|2006-2007
|Arkas Spor
|2007-2008
|Fenerbahçe
|2008-2009
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|2009-2010
|Fenerbahçe
|2010-2011
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|2012-2013
|Arkas Spor
|2013-2014
|Halkbank
|2014-2015
|Arkas Spor
|2015-2016
|Halkbank
|2016-2017
|Halkbank
|2017-2018
|Halkbank
|2018-2019
|Fenerbahçe
|2019-2020
|Lig tamamlanamadı