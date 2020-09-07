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Spor Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor
Spor

Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor

Ligde 2020-2021 sezonu heyecanı yarın start alacak - Yaklaşık 24 yıl önce ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumunda - Halkbank ligde 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü - Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır kupaya ulaşamıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:36:16 -
Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 51. sezon, yarın başlayacak.

Bu sezon 16 takımla oynanacak lig, yarın Ankara'da oynanacak Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla start alacak.

Ligde geride kalan 50 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.


- Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var


Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.


- Galatasaray'ın 31 yıllık hasreti


Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Galatasaray, aradan geçen 31 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.


- Fenerbahçe, 5 kez şampiyon oldu


Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.


- 50. sezon tamamlanamadı


Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.



- Şampiyonlar


Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 50 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı

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