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Efeler Gıda Çarşısında temizlik çalışması

Efeler Belediyesi, bakımı ihmal edilen Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi’nde belediye ekiplerince 3 gün temizlik ve bakım yapıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
Efeler Gıda Çarşısında temizlik çalışması

Efeler Belediyesi, bakımı ihmal edilen Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi’nde belediye ekiplerince 3 gün temizlik ve bakım yapıldı.


Asırların Çınarlık Çarşısı olarak anılan, Aydın ekonomisinin can damarlarından biri olarak bilinen, Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi, yıllardır temizlik ve çevre düzenlemesi yönünden atıl haldeydi. Denizli Bulvarı çevresinde oldukça geniş alana sahip olan çarşı, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın göreve gelmesi ile birlikte hak ettiği hizmeti almaya başladı. Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüklerinin ortaklaşa oluşturdukları genel temizlik ve tarama ekiplerince 3 gün boyunca alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Çarşı esnafı tarafından mezbeleliğe döndüğü dile getirilen alan, belediye çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde nezih bir kimliğe kavuşturuldu.


Yapılan çalışmalar çarşı esnafınca takdirle karşılanırken alanda iş yeri bulunan işletmecilerden Sami Taşkın; “Efeler Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Sayın belediye başkanımıza çarşının durumunu iletmiştik, O da duyarlılık göstermiş bir ay önce yine burada çalışma başlatmıştı. Şimdi önceki çalışmanın üzerinden çok geçmeden bu hizmet gerçekleştirildi” dedi.


Belediye personelinin yoğun ve başarılı çalışmasına vurgu yapan Taşkın’ın; “Biz daha dükkânlarımızı açmadan çarşıya bizden önce gelen Efeler Belediyesi çalışanları 9 Eylül’den bu yana her gün çarşımıza hizmet ederek burayı mezbelelik olmaktan kurtardılar” diye konuştu.



2 bin kişinin çalıştığı Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi, 1995 yılında hizmet vermeye başladı. Şehrin ekonomisine 24 yıldır başta gıda sektörü olmak üzere birçok farklı alanda can veren çarşı, 123 işyeri ile açıldığı günden bu yana her geçen gün kurulan yeni işletmeler ve yüzde 100 doluluk oranıyla tam kapasite çalışarak büyümeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
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