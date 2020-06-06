  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Efeler Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor

Efeler Belediyesi, Korona Virüs salgın hastalığı sebebiyle yaşanılan normalleşme sürecinde hastalık riskini en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:42:47 -
Efeler Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor

Efeler Belediyesi, Korona Virüs salgın hastalığı sebebiyle yaşanılan normalleşme sürecinde hastalık riskini en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor.


Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, normalleşme sürecinde de kent genelinde kurulan pazarlarda maske, eldiven dağıtmaları ve ateş ölçümü yapmaları için “Efe Masa” ekiplerine talimat verdi. Efe Masa ekipleri pazaryerlerinde vatandaşlara ve esnaflara maske, eldiven dağıttı ve esnafların, vatandaşların ateş ölçümünü yaptılar. Aynı zamanda Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan esnaflara Korona virüs bilgilendirme broşürleri ve afişleri dağıttı.


Pazaryerlerinde maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapan ‘Efe Masa’ ekipleri aynı zamanda vatandaşların istek ve şikayetlerini ilgili belediye birimlerine iletmek için not aldı. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı