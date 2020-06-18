Efeler Belediyesi "Engelli Hizmet Aracını" tanıttı

Efeler Belediyesi, fiziksel engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek adına önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Başkan Atay, engelleri ortadan kaldırmak ve hizmet için var olduklarını ifade etti.

Fiziksel engelli vatandaşların, akülü sandalyeleri ile kimseye yük olmadan seyahat edebilmeleri için "Efeler’de Engelsiz Yaşam" sloganıyla Efeler Belediyesi tarafından özel tasarım engelli aracı tanıtıldı. Efeler Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Atay, “Engelli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, büyüklerimizin herhangi bir işi olduğu zaman aradıklarında gidecekleri yerlere bu hizmet arabamızla gidebilecekler. Bu aracı almaktan büyük mutluluk duyduk, yapılmış olan her şeyin sizler için olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizlerin bütün engellerini ortadan kaldırmak adına hizmet için varız” dedi.

"Başkan Atay, talebi hemen yerine getirdi"

Başkan Atay, tanıtım programında kendisinden akülü sandalye talebinde bulunan ve fiziksel engeli olan 14 yaşındaki Serhat Teke’yi de mutlu etti. Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay’a hemen talimat veren Başkan Atay, engelli gencin isteğini yerine getirdi. Akülü sandalyesine kavuşan Teke, belediye binasında tur attıktan sonra Başkan Atay’a teşekkür etti.

Ücretsiz olarak faydalanabilecek

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetten faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar, seyahat etme ihtiyacı olduğu anda belediyeyi arayarak engelli aracını ücretsiz olarak talep edebilecek.