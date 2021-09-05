  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Efecan Karaca: Kimin oynadığı önemli değil
Kenan Karaman: En çok biz üzüldük
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Hollanda, Karadağ'ı farklı yendi
Spor Efecan Karaca: Kimin oynadığı önemli değil
Spor

Efecan Karaca: Kimin oynadığı önemli değil

A Milli Takımımızda forma giyen milli futbocu Efecan Karaca, önemli olanın iyi oynamak olduğunu A Milli Takım'da bireyselliğin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 00:30:00 -
Efecan Karaca: Kimin oynadığı önemli değil

Milli futbolcu Efecan Karaca, A Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Efecan Karaca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Burası milli takım"

"Burası milli takım, hocam nerede görev verirse oynayacağım. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan iyi oynamak."

"Stres yapmaya gerek yok"

"Stres yapmaya gerek yok, biz iyi bir takımız dedik devrede. 3-0'lık bir galibiyet, gayet özgüvenli şekilde çıktık. İnşallah bütün Türkiye dualarını eksik etmesin, Hollanda maçından da iyi bir sonuç alıp ülkemize moralli şekilde gelmeyi planlıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay