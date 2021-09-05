Efecan Karaca: Kimin oynadığı önemli değil
A Milli Takımımızda forma giyen milli futbocu Efecan Karaca, önemli olanın iyi oynamak olduğunu A Milli Takım'da bireyselliğin olmadığını söyledi.
Milli futbolcu Efecan Karaca, A Milli Takımımızın Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Efecan Karaca'nın açıklamaları şu şekilde:
"Burası milli takım"
"Burası milli takım, hocam nerede görev verirse oynayacağım. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan iyi oynamak."
"Stres yapmaya gerek yok"
"Stres yapmaya gerek yok, biz iyi bir takımız dedik devrede. 3-0'lık bir galibiyet, gayet özgüvenli şekilde çıktık. İnşallah bütün Türkiye dualarını eksik etmesin, Hollanda maçından da iyi bir sonuç alıp ülkemize moralli şekilde gelmeyi planlıyoruz."