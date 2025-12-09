  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki! İran’dan geldiler Kayseri’de yakalandılar

Okullarda yaşanan tacizin şiddetin sebebi karma eğitim: Bu rezaletin mimarı CHP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir öyle bir böyle! Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar

Okan Buruk'tan o futbolcuya net emir! "Fedakarlık yapacaksan, o maç bu maç!"

CHP’nin napolyonları İBB’yi Whatsap’la yağmalamış

Ağaç A.Ş.’de vurguna devam

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
Gündem Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak
Gündem

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin vahşi saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, hastaneden taburcu edildi ancak yaşadığı dehşetin izleri kalıcı olacak. Köpek sahiplerinin olay sonrası apar topar kaçması, toplumda 'köpekperestlik' adı altında sergilenen sorumsuzluk ve başıboşluk kültürünün masum bir çocuğun geleceğini nasıl kararttığını gösterdi. Aile, evladının yüzündeki fiziksel yaranın yanı sıra, hayatının başında maruz kaldığı bu travmanın psikolojik etkilerinin kalıcı olmasından endişe ediyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sorumsuz sahipleri tarafından kontrolsüz bırakılan bir pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 1.5 yaşındaki Efe Öztürk, hastaneden taburcu edildi. Ancak bu taburculuk, ailenin derin endişelerini dindirmedi. Saldırıda yüzü parçalanan Efe'nin, enfeksiyon riski nedeniyle dikiş atılamayan yaraları yüzünden iz kalacağı kesinleşirken, ailenin asıl feryadı, küçük bir çocuğun hayatının baharında maruz kaldığı bu travmanın psikolojisinde yaratacağı kalıcı yıkım üzerine odaklandı. Baba Adem Öztürk, saldırgan köpeğin sahiplerinin olay yerinden kaçtığını vurgulayarak, bu tür sorumsuz köpekperest yaklaşımların bedelini masum çocukların ödediğini ve sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

EFE TABURCU OLDU

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kardeşlerden olan bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk, ablasının ardından hastaneden taburcu oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı komşunun pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından köpeğin sahibi T.Ö.E. gözaltına alınarak tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Doğa Öztürk taburcu edildi. Saldırıdan yaralanan Efe Öztürk ise 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken yüzündeki yaralar nedeniyle cerrahi operasyon geçireceği öğrenildi. Baba Öztürk, saldırı sonrası köpek sahibinin evlerinden taşındıklarını belirterek sorumluların en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

"MAALESEF BU SORUMSUZLUKLAR BİZİM ÇOK BÜYÜK FELAKETİMİZ OLDU"

Saldırgan köpeğin sahiplerinin olay sonrası taşındıklarını belirten Adem Öztürk, "Efe'yi taburcu ettik ama bugün tekrar götürdük. Cerrahlar baktılar, iki gün sonraya ameliyat için randevu verdiler. Çocuk ufak olduğu için, yüzündeki yara da büyük olduğu için mecburen uyutarak ameliyatı yapacaklar. Yara komple açılacak, temizlenecek, ondan sonra da dikiş atılacak. Maalesef köpek saldırısı olduğu için ilk başta dikiş atamadılar, yarada iz kalacakmış. Normal bir yara olsaydı hemen dikiş atarlardı, iz kalmayacaktı. Köpek saldırısında enfeksiyon riski, kuduz riski olduğu için hemen dikiş atamadılar. Yüzü çok dağıldığı için üç tane dikiş atmışlardı o zaman ama şimdi yeni dikiş atılacağı için maalesef iz kalacağını söylüyorlar. Köpeğin sahipleri, toplandılar eşyalarını gittiler. Zaten bunlar bir ay önce kapıcıya mesaj atmış. Kadın biz gidiyoruz, bizden kurtuluyorsunuz diye mesaj atmış. Az bir şey kalmıştı, bir haftaya falan taşınıp gideceklerdi. Maalesef bu sorumsuzluklar bizim çok büyük felaketimiz oldu. Allah korudu yine de çocuklarımı" dedi.

"BUGÜN BENİM ÇOCUĞUMA YAPAN, YARIN BAŞKASININ ÇOCUĞUNA DA YAPAR"

Pitbull saldırısına uğrayan oğlunun yüzünden aldığı yaralar sebebiyle cerrahi operasyonlar geçirmesi gerektiğini ifade eden Belkis Öztürk, "Çocuklarım pitbull saldırısına maruz kaldılar. Kızım Doğa çok şükür iyi, biraz daha toparlandı. Oğlum Efe de yaklaşık 9-10 gündür hastanedeydi. Çok şükür şimdi biraz daha iyi, enfeksiyon tedavisi gördü, antibiyotik tedavisi aldı. Dün çıktık hastaneden, Bugün tekrar hastaneye götürdük. Plastik cerrah ile görüştük, 2 gün sonraya ameliyat verdi. Ameliyata gideceğiz, bundan sonraki süreçte yüzü inşallah toparlanır. Rabbime şükürler olsun ki çocuklarım hayatta. Yetkililere de sesleniyorum buradan, o kadının cezasını çekmesini istiyorum. Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğuna da yapar. Çocuklarımızın sokaklarda, parklarda güvenle oynamasını istiyorum. Apartmanda kesinlikle bu tür köpeklerin beslenmesinin yasak olması gerekiyor. Bunun yetkililerine izin vermemesi gerekiyor" diye konuştu.

Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı
Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı

Yaşam

Hatay açıklarında dehşet! Oltaya dev köpek balığı takıldı

Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı
Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı

Yaşam

Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı

Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!
Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!

Dünya

Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!

Koyun sürüsüne saldıran kurtu çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran kurtu çoban köpekleri telef etti

Yerel

Koyun sürüsüne saldıran kurtu çoban köpekleri telef etti

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!
Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

Yerel

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!
CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Gündem

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!
Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

Gündem

Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!
Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Teknoloji

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Çernobil'deki mavi köpeklerle ilgili dikkat çeken iddia: Radyasyon değil tuvalet!
Çernobil'deki mavi köpeklerle ilgili dikkat çeken iddia: Radyasyon değil tuvalet!

Dünya

Çernobil'deki mavi köpeklerle ilgili dikkat çeken iddia: Radyasyon değil tuvalet!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler
Dünya

Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler

Lübnan'da Esed rejiminin çöküşünü kutlayan Suriyeliler ve Lübnan'daki Sünni halk, Mezhepçi Hizbullah milislerinin organize saldırılarına mar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23