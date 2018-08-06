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EDS söylentisi Antalya'yı karıştırdı! Başkan açıklama yaptı

Antalya’da bazı güzergahlara takılan kameraların, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) amacıyla yollara yerleştirildiği belirlendi. Sistem henüz hayata geçmemesine rağmen sosyal medyada bu kameralar nedeniyle trafik cezası kesildiği iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:49
EDS söylentisi Antalya'yı karıştırdı! Başkan açıklama yaptı

Karayollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS, yakın zamanda Antalya’da da hayata geçecek. Kentin belirli noktalarında uygulanması planlanan sistemle trafiğin daha sistematik hale gelmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini yürüttüğü EDS henüz hayata geçmedi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

Akıllı Trafik uygulamaları kapsamında hizmet verecek uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralar ile araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek.

BAŞKAN TÜREL CEZA İDDİALARINI YALANLADI

EDS ve akıllı kavşak sisteminin kontrol edileceği Antalya Trafik İzleme ve Kontrol Merkezi’nin (ATKOM) kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. ATKOM binası tamamlandığında akıllı trafik uygulaması da başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent kamuoyunda ve sosyal medyada, sistemin uygulanmaya başlandığı ve cezaların arttığına yönelik ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Uygulamanın henüz başlamadığını belirten Türel, Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı yönetimi, dezenformasyon kampanyaları yapılabiliyor. İl merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları, ilçelerde 100 kavşağımızda akıllı trafik uygulamalarını bu proje tamamlandığında hizmete sokmuş olacağız. ATKOM binamız tamamlandığında akıllı trafik uygulamaları başlayabilir. Bu binayı emniyetin kendi alanı içerisinde belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle emniyette bizim akıllı şehir ve akıllı trafik uygulamalarımızdan yararlanacak" dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:49
  1. Antalya
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  3. Elektronik Denetleme Sistemi
  4. eds
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  6. menderes türel

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