Edremit'teki rezalette yeni perde: ÇYDD ile CHP'li belediye birbirine girdi!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD); Türk kadınının zincire vurulduğu gösteriye ilişkin açıklamada bulundu. Dernek, töreni Edremit Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini açıkladı ÇYDD Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada; Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Edremit Belediyesi ve derneklerinin Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde geleneksel olarak bir mizansenin sergilendiği ifade edildi.

Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise; "9 Eylül Edremit'in Kurtuluş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, programda yer almamasına rağmen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sahnelenen gösteri tepkilere neden olmuştur. Gösteriyi icra eden ekibin belediyemizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktır" denildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise; "Bu bir mizansendir. Burada o günleri hatırlatarak özgürlüğün nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok. Ben çok anlamış değilim" iddiasında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın "Bu bir mizansendir" açıklamasını eleştirdi.

Yılmaz; "Kimsenin bu durumu savunmaya ve geçmişte de benzer kutlamalar benzer mizansenlerle yapılıyordu mazeretine sığınmaya hakkı yoktur. Bir şişe suya damlatılan bir damla pislik bütün şişeyi kirletir. Böylesi güzel bir gün için düzenlenen kutlamayı değişiklikler yaparak kirletenleri kınıyor, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'imizin, hoşgörü iklimini baltalamaya dönük bu tip provokatif saçmalıklarla zaman kaybetmemesini diliyorum" dedi.

Yücel Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlamalarında yaşananlar ve sonrasında gelişen olaylar Kuvayı Milliye şehri olan Balıkesir'imizde bütün Türkiye'de olduğu gibi derin bir üzüntü ve infiale yol açmıştır.

Onlarca yıldır kurtuluş yıldönümlerinde pek çok ilçemizde hatta yurdumuzun farklı bölgelerinde de uygulanan, sahnelenen mizansen gerek akış, gerekse mizanseni anlatan diğer unsurlar göz ardı edilerek provoke edilmiştir. Kurtuluş Savaşı ile Anadolu'nun işgal zulmünden kurtularak bağımsızlığına kavuşmasını, vatanımızın üzerindeki kara bulutların dağılmasını sembolize eden mizansen, kadınların yaşam tarzının değişimini sembolize eder hale sokulmuş ve onlarca yıldır artık ezbere bildiğimiz kutlama mizansenimiz bir ideoloji uğruna kirletilmiştir.

Bütün Balıkesirliler bilir ki bizler kurtuluş yıldönümlerinde yukarıda izah edilen mizansenlerle kutlamalar yaparız. Ancak mizansenler semboller ve bu sembollerin birbiri ile ilişkisi üzerine kurgulanır. Yanlış anlamaları önlemek adına geride akışı anlatan bir dış ses olur. Yani izleyiciler Kurtuluş Savaşını anlatan bir hatibi dinleyerek töreni izler. Oysa Edremit'te yapılan kutlamalarda sembollerin alışılagelmişin dışında kullanılması, ideolojik yapılanması ile bilinen bir derneğin ve üyelerinin doğrudan müdahalesi kabul edilebilir değildir. Geçmişte yapılan kutlamaların sembolleri ve mizansenleri aynı değildir, değiştirilmiştir. Bu değişiklikler sebebiyle yaşam tarzı üzerinden tartışmaların alevlenmesi kaçınılmazdır. Bu kasten yapılmamış bir hata bile olsa affedilebilir değildir. Çünkü yapılan eylem, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermeye dönüktür.

Balıkesirlilerin ne tarihiyle ne de komşularının hayat tarzı ile bir sorunu yoktur. Balıkesirlilerin tek kırmızı çizgisi vatandır.. Bu çizgiyi aşmadıkça hiç kimsenin hayat tarzı bizi rahatsız etmez. Hepimizin dedelerinin kanı ile sulanan bu vatanda hiçbirimiz diğerimizden daha üstün, daha fazla söz sahibi değildir, olamaz.

Kimsenin bu durumu savunmaya ve geçmişte de benzer kutlamalar benzer mizansenlerle yapılıyordu mazeretine sığınmaya hakkı yoktur. Bir şişe suya damlatılan bir damla pislik bütün şişeyi kirletir. Böylesi güzel bir gün için düzenlenen kutlamayı değişiklikler yaparak kirletenleri kınıyor, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'imizin, hoşgörü iklimini baltalamaya dönük bu tip provokatif saçmalıklarla zaman kaybetmemesini diliyorum."

Kaynak: Sabah