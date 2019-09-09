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Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yılmaz Akpınar Kültür Evi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:20
Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi açıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yılmaz Akpınar Kültür Evi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde hizmete açıldı.


Edremit ilçesinin köklü ailelerinden hayırsever Akpınar ailesi tarafından bağışlanan ve Edremit Belediyesi tarafından restore edilen Gazi Caddesi üzerinde ki tarihi yapı “Yılmaz Akpınar Kültür Evi” ve “Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikrofinans Şubesi” olarak hizmet vermeye başladı.


Bugüne kadar 30’a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışlayarak Balıkesir’in Edremit Körfezi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunan Akpınar Ailesi, verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.


Edremit Körfezi’nde bugüne kadar 30’a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışında bulunan Akpınar Ailesi; “Muzaffer Akpınar Kültür Evi” ve “Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikrofinans Şubesiyle” bölgede yoksulluğun azaltılması ve kültürel gelişimin desteklenmesine yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, merhum hayırsever Yılmaz Akpınar’ın oğlu Muzaffer Akpınar tarafından Edremit Belediyesine bağışlanan Gazi Caddesi’ndeki tarihi bina, belediye tarafından “Yılmaz Akpınar Kültür Evi” olarak restore edildi.


Restorasyon çalışmaları tamamlanan “Yılmaz Akpınar Kültür Evi”, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü olan 9 Eylül’de, Önceki Dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül, Muzaffer Akpınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Akpınar ve basın mensuplarının katıldığı törenle hizmete girdi. Yılmaz Akpınar Kültür Evinin giriş katında, Akpınar Ailesi’ne ait fotoğraf ve diğer dokümanlarla Edremit ve Körfez ilçelerinde yaptırılan eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin görselleri yer alıyor. İkinci kat ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından oluşturulan, “Yılmaz Akpınar Edremit Mikrofinans Şubesi” olarak hizmet vermeye başladı.


Tören sonrasında Kültür Evinden, Edremit Belediye Meclis Salonuna geçen davetliler huzurunda, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:20
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