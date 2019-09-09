Edremit’te Hüseyin Turan müzik ziyafeti verdi 9 Eylül Balıkesir Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

9 Eylül Balıkesir Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda Hüseyin Turan konseri düzenlendi.

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği Kurtuluş Günü etkinlikleri Hüseyin Turan konseri ile devam etti. Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda sahne alan sanatçı Edremitlilere türkülerle dolu bir konser yaşattı. 2012 yılında okuduğu Edremit’in Gelini türküsünü meydanda vatandaşlarla birlikte söyleyen Hüseyin Turan, farklı yörelerden türküleri de sahnede seslendirdi. Gecenin sonunda Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer sanatçıya çiçek takdim ederek teşekkür etti. Konsere Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Ahmet Herdan, Belediye Meclis Üyeleri Neriman Çelik, Cemil Karabıyık ve Metin Aktaş, Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, Mehmetalan Muhtarı Nergis Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

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