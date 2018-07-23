Edremit'te FETÖ operasyonu: Eski astsubay tutuklandı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan aranma kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z.'yi, Edremit TEM Büro Amirliği görevlileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.