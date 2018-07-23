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Edremit'te FETÖ operasyonu: Eski astsubay tutuklandı

Balıkesir Edremit'te FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski astsubay tutuklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
Edremit'te FETÖ operasyonu: Eski astsubay tutuklandı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan aranma kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z.'yi, Edremit TEM Büro Amirliği görevlileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
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