Edremit'te FETÖ operasyonu: Eski astsubay tutuklandı
Balıkesir Edremit'te FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski astsubay tutuklandı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan aranma kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z.'yi, Edremit TEM Büro Amirliği görevlileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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