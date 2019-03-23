Edremitli öğrencilerden Kızılkeçili Hatıra Ormanı

Edremit İlçesinde, Kızılkeçili İlk Okulu ve Ortaokulu öğrencileri, Kazdağı’n da fidan dikti. Hanlar Mevkiine Mevkisine giden 165 öğrenci önce ağaç dikti sonra da piknik yaptı.

Edremit’te Kırsal Kızıllkeçili İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kazdağı’nda 500 fıstıkçamı fidanı dikti. Okul Müdürü Erhan Tuna ve öğretmenlerinin öncülüğünde Hanlar Mevkiine giden öğrenciler ağaç dikme mutluluğu yaşadı. Öğrencilere, Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden Orman Mühendisi Okan Tosun ve Merve Varsak da yardımcı oldu. 165 öğrenci fidan dikiminin ardından güneşli bir havada Kazdağı eteklerinde piknik yaptı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Erhan Tuna, “ Öğrencilerimiz arasında ağaç sevgisini artırmak için böyle bir etkinlik yaptık. Bize yardımcı olan Orman Mühendisi Okan Tosun ile Merve Varsak’a teşekkür ediyorum. Dikim yaptığımız alana Kızılkeçili Hatıra Ormanı adını verdik Bunun için tabela diktik. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 500 adet fıstıkçamı fidanı diktik. Yaz aylarında gidip sulayacağız” dedi.