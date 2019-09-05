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Edremit’in altyapı kanalizasyon müjdesi yolda

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ı ziyaret ederek, Van Gölü’nün korunması, Edremit’in kanalizasyon sorununun ortadan kaldırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:16
Edremit’in altyapı kanalizasyon müjdesi yolda

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ı ziyaret ederek, Van Gölü’nün korunması, Edremit’in kanalizasyon sorununun ortadan kaldırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Yoğun bir tempo içerisinde belediye hizmetlerini yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirlerine yönelik ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Yeni göreve gelen Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ı ziyaret eden Başkan Say, ilk olarak ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.



“Van Gölü’nün korunması noktasında büyük adım atılmış olacak”


Daha sonra açıklamalarda bulunan ve ziyaret amaçlarının başında gelen Van Gölü’nün korunması için önem teşkil eden Edremit’in altyapı kanalizasyon sorununun ortadan kaldırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Say, “Edremit’teki kanalizasyon sorunun bitirilmesi ile birlikte Van Gölü’nün de korunması yolunda büyük bir adım atılmış olacak. Bu çalışmanın biran önce hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Edremit için en önemli hizmet kanalizasyonun olmasıdır. Bu çalışma Edremit özelinde Van’a ve Van Gölü’ne yapılacak en büyük hizmet olacaktır” dedi.


Edremitli vatandaşların kendisine ilettiği ve VASKİ’yi ilgilendiren konuları da müdür Kaplan’a ileten Başkan Say, sorunların çözümü noktasında iki kurumun birlikte hareket etmesi konularında da görüş alışverişinde bulundu.



“Yakın zamanda Edremit’in altyapı kanalizasyon müjdesini vereceğiz”


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ise, en büyük arzularından bir tanesinin bu olduğunu vurgulayarak, ellerinde geldiğince bu çalışmanın biran önce hayata geçirilmesi için çabalayacaklarını vurguladı. Van Gölü’nün bu kent için öneminin büyük olduğunu ifade eden Kaplan, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu dile getirdi. Kaplan, “Edremit ilçemizin bu konudaki sıkıntısı ile ilgili yakın zamanda altyapı ve kanalizasyon ile ilgili müjdeyi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.


Sohbet havasında geçen ziyaret, Başkan Say’ın Müdür Kaplan’a tablo hediye etmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:16
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