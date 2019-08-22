Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın İtfaiye ekipleri, Edremit ilçesinde deniz kıyısına yakın sazlık bir bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. İlçenin deniz kıyısına yakın sazlık bir alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, helikopterle de destek veriliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.