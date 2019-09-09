Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Edremit Şehit Hamdibey Meydanında 65 çocuğun toplu sünnet törenini gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü sebebiyle 65 çocuğun sünnet düğününü üstlendi.Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen sünnet şölenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan, belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı.

Edremit Belediyesi’nin ve yardımsever vatandaşlarınkatkılarıyla ilk kez gerçekleşen toplu sünnet düğünü Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı. Ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik konuşma yaptı. Çelik, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak sizlerin de desteğiyle ürettiğimiz projeleri hayata geçirerek siz değerli Edremitlilere güzel hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde ürettiğimiz projelerimizle örnek bir belediye olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla canla başla çalışan Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz ve personellerimizi tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz, dilediğinizce eğlenin. Yarın başlayacak olan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum.” dedi. Ardından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte sünnet çocuklarına düğün hediyelerini dağıttı. Samimi ve mutlu anların yaşandığı Sünnet Töreni, belediyenin hazırladığı düğün yemeği ve müzikli eğlence organizasyonuyla devam etti.