0553 313 94 23

Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Edremit Şehit Hamdibey Meydanında 65 çocuğun toplu sünnet törenini gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:11
Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, Edremit Şehit Hamdibey Meydanında 65 çocuğun toplu sünnet törenini gerçekleştirdi.


Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü sebebiyle 65 çocuğun sünnet düğününü üstlendi.Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen sünnet şölenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan, belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı.


Edremit Belediyesi’nin ve yardımsever vatandaşlarınkatkılarıyla ilk kez gerçekleşen toplu sünnet düğünü Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı. Ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik konuşma yaptı. Çelik, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak sizlerin de desteğiyle ürettiğimiz projeleri hayata geçirerek siz değerli Edremitlilere güzel hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde ürettiğimiz projelerimizle örnek bir belediye olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla canla başla çalışan Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz ve personellerimizi tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz, dilediğinizce eğlenin. Yarın başlayacak olan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum.” dedi. Ardından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte sünnet çocuklarına düğün hediyelerini dağıttı. Samimi ve mutlu anların yaşandığı Sünnet Töreni, belediyenin hazırladığı düğün yemeği ve müzikli eğlence organizasyonuyla devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    1. 'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    2. Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık..
    3. Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi..
    4. Şilespor rakibini gol yağmuruna tuttu
    5. Telabyad’ta teröristler görüntü..
    6. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    7. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    8. Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde..
    9. Alanyaspor’da Fenerbahçe maçı..
    10. Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire..
    11. Bakan Albayrak’tan ABD açıklaması
    12. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    13. Edremit’te Hüseyin Turan müzik..
    14. "Futbolda şike kumpası" davasının..
    15. CHP’li büyükşehir belediye başkanları..
    16. RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin..
    17. Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen..
    19. CHP’li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
    20. Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir..
    22. Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi..
    23. Çekiçle yaralanan caretta carettanın..
    24. Okul çağında beslenme nasıl olmalı?
    25. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine..
    26. Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet..
    27. Temel Karamollaoğlu: Ne olursa olsun...
    28. Taşlıçay’da Kerbela şehitleri anıldı
    29. "Teröre karşı tek yürek olalım"
    30. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!