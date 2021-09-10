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Ekonomi Edremit Belediyesi’nden kiralık dükkan
Ekonomi

Edremit Belediyesi’nden kiralık dükkan

Mülkiyeti Edremit Belediye Başkanlığı’na ait; Van İli, Edremit İlçesi, Erenkent (Yeni Toki) Mahallesi’nde bulunan dükkanlar kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:00:00 -
Edremit Belediyesi’nden kiralık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Van İli, Edremit İlçesi, Erenkent (Yeni Toki) Mahallesi’nde bulunan, 242 ada, 3 no.lu parselin batısında bulunan park alanındaki 3(üç) adet 28’ er metrekare dükkân ve 234 ada, 2 no.lu parselin doğusunda bulunan 2 (iki) adet 28’ er metrekare dükkân; toplamda 5 (beş) dükkânın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 36 aylığına (üç yıl) kiralanması işi ihalesi, 21.09.2021 tarih ve saat 09:30 Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak

İletişim:

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 2200- Dâhili (1006-1242)  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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