Edremit Belediyesi’nden kiralık dükkan
Mülkiyeti Edremit Belediye Başkanlığı’na ait; Van İli, Edremit İlçesi, Erenkent (Yeni Toki) Mahallesi’nde bulunan dükkanlar kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Van İli, Edremit İlçesi, Erenkent (Yeni Toki) Mahallesi’nde bulunan, 242 ada, 3 no.lu parselin batısında bulunan park alanındaki 3(üç) adet 28’ er metrekare dükkân ve 234 ada, 2 no.lu parselin doğusunda bulunan 2 (iki) adet 28’ er metrekare dükkân; toplamda 5 (beş) dükkânın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 36 aylığına (üç yıl) kiralanması işi ihalesi, 21.09.2021 tarih ve saat 09:30 Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak
İletişim:
Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 2200- Dâhili (1006-1242)
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