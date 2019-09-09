Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Edremit’te çeşitli anma etkinlikleri düzenlenirken, Edremit Kent Meydanı başta olmak üzere birçok cami önünde İkindi Namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve birim müdürlerinin de katılım gösterdiği aşure etkinliği vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Aşurelerini alan vatandaşlar Edremit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, yaklaşık 5 bin kişi ise aşure yeme imkanı buldu.Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say,Muharrem ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple camilerimizde ve kent meydanımızda 5 bin kişiye aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık” dedi.