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Spor Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman vefat etti? Ediz Bahtiyaroğlu kimdir kaç yaşında vefat etti?
Spor

Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman vefat etti? Ediz Bahtiyaroğlu kimdir kaç yaşında vefat etti?

Ediz Bahtiyaroğlu hayatı | 5 Eylül 2012'de yaşama gözlerini yuman futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu sevenleri tarafından unutulmadı. Pek çok kişi genç yaşta yaşama gözlerini yuman Ediz Bahtiyaroğlu'nun kariyerini, vefat sebebini araştırmaya başladı. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:04:00 -
Ediz Bahtiyaroğlu ne zaman vefat etti? Ediz Bahtiyaroğlu kimdir kaç yaşında vefat etti?

Ediz Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.  Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.S üper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi.

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012'de henüz 26 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

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