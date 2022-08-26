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Medya Edis’ten çok konuşulacak sözler: En güzel aşk Allah sonra...
Medya

Edis’ten çok konuşulacak sözler: En güzel aşk Allah sonra...

Şarkıcı Edis, Samsun'da verdiği bir konser sırasında, "En güzel aşk Allah, sonra siz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:57:00 -
Edis’ten çok konuşulacak sözler: En güzel aşk Allah sonra...

Her yaptığı hareketle dikkat çeken Edis, konserlerine devam ediyor. Genç popçu Edis, geçtiğimiz gün de Samsun'da konser verdi.

"En güzel aşk Allah, sonra siz"

 Edis, konserinde söylediği sözler gündeme geldi. Sahnede sık sık hayranlarıyla dertleşen Edis, "En güzel aşk Allah, sonra siz." ifadelerini kullandı.

Edis'in sözleri sosyal medyada büyük destek gördü.

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