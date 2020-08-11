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Spor

Edirnespor, Süper Lig ekiplerinin genç oyuncularını transfer etmek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:19:21 -
Edirnespor, Süper Lig ekiplerinin genç oyuncularını transfer etmek istiyor

EDİRNE (AA) - Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek takımlarına, Süper Lig kulüplerinde forma şansı bulamayan genç oyuncuları kiralık transfer etmek istediklerini söyledi.

Üner, kulüp tesislerinde düzenlediği toplantıda, 3. Lig'de başarı elde edecek bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Takımın 18 yıl aradan sonra 3. Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde ettiğini dile getiren Üner, "İç transferde 5-6 oyuncuyla görüşmelerimizi yapıp tekliflerimizi sunduk. Profesyonel lig, amatör ligden biraz farklı. Şartlarımıza uyan oyuncular ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Üner, güçlü bir kadro oluşturmak için çaba sarf ettiklerini ve Süper Lig ekiplerinin kadrolarında yer bulamayan genç oyuncuları kadrolarına katmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehir takımı olmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Üner, şöyle devam etti:

"Şehir takımı olmamız bizim için önemli bir avantaj. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi kulüpler bizim gibi şehir takımlarını arayarak, kendi takımlarında yer bulamayan genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için bize vermek istiyorlar. Bizlere bu şekilde yardımcı olurlarsa daha başarılı oluruz. Tabii ki bu büyük kulüplerin A takımında oynayan oyuncularını alamayız. Ancak büyük kulüpler, 21 yaş altı takımlarındaki oyuncuların gelişmelerine katkı sağlayacak ve başarılı olabilecekleri kulüplere veriyorlar. O oyunculardan Edirnespor'a yakışacak ve katkı yapacak isimleri transfer etmek istiyoruz."

Üner, 25 Kasım Stadyumu'nun profesyonel lig standartlarına göre düzenlenerek sezona hazırlanacağını da dile getirdi.


- Sportif direktörlüğe Baytaroğlu getirildi


Toplantıda, kulübün eski oyuncularından Murat Baytaroğlu ile sportif direktörlük anlaşması da imzalandı.

Baytaroğlu, Edirnespor'un köklü bir takım olduğunu ifade ederek, başarılı bir kadro kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

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