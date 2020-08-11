  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'nin İpsala ilçesinde kedilerin zehirlendiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:56:15 -
Edirne'nin İpsala ilçesinde kedilerin zehirlendiği iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Köprü Mahallesi'nde 4 kedinin telef olduğunu gören vatandaşlar, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, hayvanları alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

"Hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine de polis ekipleri çevredeki kameralarını incelemeye başladı.

Beslediği kedilerin telef olduğunu ileri süren Hüseyin Bülbül, Keşan ilçesindeki klinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de kedi ve köpeklerinin zehirlendiğini belirtti.

Kedilerinden 4'ünün telef olduğunu, 6 kedisinin ise kayıp olduğunu ileri süren Bülbül, "Haziran ayının başından bugüne kadar toplam 25 kedinin zehirlenerek öldüğünü tespit ettik, hepsini bulduk. Çöpe atılanlar var, gömülenler var." diye konuştu.

Dün 4 kedinin daha zehirlendiğini aktaran Bülbül, şöyle devam etti:

"Bu sabah komşumun kedisinin zehirlendiğini tespit ettik. Hemen apar topar kliniğe getirip müdahalesi yapıldı. Zehirlenme olduğu kesin. Yani iki aydan fazla zaman geçmesine rahmen bunu yapan ya da yapanlar halen bulunamadı. Bu nereye kadar devam edecek, kaç hayvan daha ölecek, kaç hayvan daha zehirlenecek. Yarın bunu hayvana yapan çoluk çocuğa, insanlara da yapacaktır, kadınlara da yapacaktır."

Bugüne kadar ilçede 30 kedinin zehirlendiğini 29'unun öldüğünü, kliniğe tedaviye getirdikleri 1 kedinin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Bülbül, hayvan haklarını içeren yasanın hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”
Yerel

İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”

Birçok valiliğe genelge yollayan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kış yapılanması için çok sayıda döviz bozdurabileceğini vurguladı...
Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi
Korona Virüs

Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı