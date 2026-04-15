Edirne'nin geleceği için dev yatırım hamlesi

Edirne’de kamu yatırımlarının mevcut durumunu analiz etmek ve gelecek vizyonunu belirlemek amacıyla düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer idaresinde gerçekleştirildi. Şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak projelerin maliyet ve ilerleme durumlarının mercek altına alındığı toplantıda, yerel ve merkezi yönetimlerce hayata geçirilen çalışmaların geniş kapsamı dikkat çekti. Vali Sezer, devam eden yatırımların kentin fiziksel çehresini modernize ederken kamu hizmetlerinin kalitesini de yukarı taşıyacağını vurguladı.

Yatırım programının finansal detaylarını ve projelerin güncel safhalarını aktaran Vali Yunus Sezer: "İlimizde kamu kuruluşlarımızın 2026 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 233 proje yer almaktadır. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 102 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu projeler için önceki yıllarda 41 milyar TL harcanmış olup, 2026 yılında da 17,4 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmektedir. Birinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar kapsamında 1,2 milyar TL harcama yapılarak yüzde 7 oranında yıllık harcama gerçekleşmiştir. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucunda, 2026 yılı birinci dönem sonunda kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 233 projenin 20'si tamamlanmış, 137'si devam etmekte, 76 proje ise ihale ve proje aşamasındadır" ifadelerini kullandı. İlgili kurum yöneticilerinin yürüttükleri faaliyetlere dair sundukları teknik verilerin ardından koordinasyon toplantısı tamamlandı.