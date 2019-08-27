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Edirneli genç pehlivan altın madalyanın sahibi oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 286’ncısı düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Edirne Belediyesi’nin güreşçileri büyük bir başarıya imza attı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:52
Edirneli genç pehlivan altın madalyanın sahibi oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 286’ncısı düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Edirne Belediyesi’nin güreşçileri büyük bir başarıya imza attı. Teşvik-2 Boyda mücadele eden Arda Bati; altın madalyanın sahibi olurken; Ayak Boyunda mücadele eden Görkem Karabıyıklılardan üçüncülüğü göğüsledi.


Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 286’ncısı düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri er meydanında düzenlenen gösteri ile başladı. Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Rumeli’ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde, ulu çınar ağacının altında yapılan güreşlerde Edirne Belediyesi’nin güreşçileri de yer aldı. 61 başpehlivan ve 700’e yakın sporcunun ter döktüğü Çardak çayırında Arda Bati, Teşvik-2 Boy’da rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu. Ayak Boyunda mücadele eden Görkem Karabıyıklılardan ise üçüncülüğü göğüsledi. Büyük bir başarı elde eden Edirne Belediyesi’nin sporcuları kendilerine her zaman destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür etti.


Çardak Yağı Güreşleri’nin Türkiye’nin en önemli güreşleri arasında yer aldığını belirten Antrenör Talat Çelik, “700’e yakın pehlivanın ter döktüğü böylesine önemli güreşlerde Edirne Belediyesi’nin sporcuları büyük bir başarı elde etti. Edirne’mize bir altın ve bir bronz madalya ile dönüyoruz. Sporcularım gerçekten sahada büyük bir mücadele verdi; ter döktü. Edirne’yi ve Edirne Belediyesi’nin ismini tüm ülkede ve uluslararası alanda duyurmak istiyoruz. Güreşçilerimiz bu hedefle çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan aldığımız destekle sporcularımız başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Ata sporumuzu geleceğe taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:52
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