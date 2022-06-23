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Yerel Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?
Yerel

Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?

Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine nerede, nasıl gidir? Mahmut Efendi hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 93 yaşında gözlerini yuman Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Efendi hazretleri 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakiben Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında Şeyhi Ali Haydar (k.s.) hazretlerinin yanına defnedilecek. Mahmut Efendi’nin cenazesine katılacaklar Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 12:22:00 - 2022-06-23 12:25:13
Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?

Sakızağacı Şehitliği, İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde bulunur. Buraya ulaşmak için İstanbul’un her noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Edirnekapı Sakızağa şehitliğine en kolay metrobüs ile ulaşabilirsiniz. Metrobüs ile hangi güzergahtan gliyorsanız gelin Edirnekapı Şehitliği durağında inin. üst geçitten geçtikten sonra  Metrobüs üst geçi soldan devam ederseniz. Şehitlikler arasında geçerek tramvay  durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşırsınız. 

Toplu taşıma ile Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?

Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.

En Yakın Metrobüs Durağı

Durak Adı: EDIRNEKAPI Metrobüs Durağı

Geçen Hatlar

34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME( METROBÜS )

34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ

34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU

IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.

En Yakın IETT Otobüs Durağı

Durak Adı: EDIRNEKAPI TRAMVAY Otobüs Durağı

Geçen Hatlar

35D - KOCAMUSTAFAPASA - BALAT

32 - CEVATPASA-EMINÖNÜ

31E - YENIBOSNA (KUYUMCUKENT) - EMINÖNÜ

28 - EDIRNEKAPI - BESIKTAS

41AT - AYAZAGAKÖYÜ-DAVUTPASA YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

41ST - SEYRANTEPE - TOPKAPI

500A - EDIRNEKAPI-KADIKÖY

500L - CEVIZLIBAG-LEVENT

500T - TUZLA-CEVIZLIBAG

522B - YENIDOGAN-TOPKAPI

75M - BEYAZIT - MECIDIYEKÖY

87 - EDIRNEKAPI - TAKSIM

91O - OTOGAR - EMINÖNÜ

93M - ZEYTINBURNU - MECIDIYEKÖY

94Y - YEŞİLPINAR - BAKIRKÖY

IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.

En Yakın IETT Otobüs Durağı

Durak Adı: EDIRNEKAPI SURDISI Otobüs Durağı

Geçen Hatlar

39Y - YESILPINAR - VEZNECILER

39D - YESILPINAR - YENIKAPI

39B - IMAR BLOKLARI - VEZNECILER

39 - AKSEMSETTIN MAHALLESI - BEYAZIT

38Z - ZÜBEYDE HANIM MAH.-BEYAZIT

38E - KÜÇÜKKÖY - EMINÖNÜ

38B - YUNUS EMRE MAHALLESI-VEZNECILER

38 - YUNUS EMRE MAHALLESI - BEYAZIT

37Y - YILDIZTABYA - VEZNECILER

37E - YILDIZ TABYA - EMINÖNÜ

37A - YILDIZTABYA- BEYAZIT

36V - YAYLA MAHALLESI-VEZNECILER

36KE - KARADENIZ MAH. EMINÖNÜ

36E - 50.YIL MAH. - BEYAZIT

36A - CEBECI MAHALLESI - VEZNECILER

336T - TASOLUK-EDIRNEKAPI

336E - SULTAN ÇIFTLIGI - EMINÖNÜ

336D - YENIKÖY-EDIRNEKAPI

48A - GÖKTÜRK - TOPKAPI

55EB - EYÜP-BEYAZIT

77MT - MECIDIYEKÖY-EDIRNEKAPI-TAKSIM

86V - EYÜPSULTAN-VEZNECILER

88A - YUNUS EMRE MAHALLESI-YENIKAPI

Tramway kullanarak gidebilirsiniz.=

En Yakın Tramway Durağı

Durak Adı: ŞEHİTLİK Tramvay Durağı

Geçen Hatlar

T4 - TOPKAPI - HABİBLER  

M1 - AKSARAY - HAVAALANI METRO

Metro kullanarak gidebilirsiniz.

En Yakın Metro Durağı

Durak Adı: Bayrampaşa-Maltepe Metro İstasyonu Metro Durağı

Geçen Hatlar

M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI

M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO

Durak Adı: TOPKAPI-ULUBATLI Metro Durağı

Geçen Hatlar

M1 - AKSARAY - HAVAALANI METRO

76A - BİZİMEVLER-ISPARTAKULE-YENİKAPI

97GE - GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ

142E - ESENYURT İNCİRTEPE-AKSARAY

336 - ARNAVUTKÖY-EMİNÖNÜ

Durak Adı: Vatan Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu Metro Durağı

Geçen Hatlar

M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI

M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO

Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.

En Yakın Metrobüs Durağı

Durak Adı: AYVANSARAY Metrobüs Durağı

Geçen Hatlar

34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME( METROBÜS )

34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ

34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU

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