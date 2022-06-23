Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?
Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine nerede, nasıl gidir? Mahmut Efendi hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 93 yaşında gözlerini yuman Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Efendi hazretleri 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakiben Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında Şeyhi Ali Haydar (k.s.) hazretlerinin yanına defnedilecek. Mahmut Efendi’nin cenazesine katılacaklar Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı nerede? Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir? sorularını sormakta.
Sakızağacı Şehitliği, İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde bulunur. Buraya ulaşmak için İstanbul’un her noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Edirnekapı Sakızağa şehitliğine en kolay metrobüs ile ulaşabilirsiniz. Metrobüs ile hangi güzergahtan gliyorsanız gelin Edirnekapı Şehitliği durağında inin. üst geçitten geçtikten sonra Metrobüs üst geçi soldan devam ederseniz. Şehitlikler arasında geçerek tramvay durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşırsınız.
Toplu taşıma ile Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına nasıl gidilir?
Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metrobüs Durağı
Durak Adı: EDIRNEKAPI Metrobüs Durağı
Geçen Hatlar
34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME( METROBÜS )
34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ
34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU
IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: EDIRNEKAPI TRAMVAY Otobüs Durağı
Geçen Hatlar
35D - KOCAMUSTAFAPASA - BALAT
32 - CEVATPASA-EMINÖNÜ
31E - YENIBOSNA (KUYUMCUKENT) - EMINÖNÜ
28 - EDIRNEKAPI - BESIKTAS
41AT - AYAZAGAKÖYÜ-DAVUTPASA YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
41ST - SEYRANTEPE - TOPKAPI
500A - EDIRNEKAPI-KADIKÖY
500L - CEVIZLIBAG-LEVENT
500T - TUZLA-CEVIZLIBAG
522B - YENIDOGAN-TOPKAPI
75M - BEYAZIT - MECIDIYEKÖY
87 - EDIRNEKAPI - TAKSIM
91O - OTOGAR - EMINÖNÜ
93M - ZEYTINBURNU - MECIDIYEKÖY
94Y - YEŞİLPINAR - BAKIRKÖY
IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: EDIRNEKAPI SURDISI Otobüs Durağı
Geçen Hatlar
39Y - YESILPINAR - VEZNECILER
39D - YESILPINAR - YENIKAPI
39B - IMAR BLOKLARI - VEZNECILER
39 - AKSEMSETTIN MAHALLESI - BEYAZIT
38Z - ZÜBEYDE HANIM MAH.-BEYAZIT
38E - KÜÇÜKKÖY - EMINÖNÜ
38B - YUNUS EMRE MAHALLESI-VEZNECILER
38 - YUNUS EMRE MAHALLESI - BEYAZIT
37Y - YILDIZTABYA - VEZNECILER
37E - YILDIZ TABYA - EMINÖNÜ
37A - YILDIZTABYA- BEYAZIT
36V - YAYLA MAHALLESI-VEZNECILER
36KE - KARADENIZ MAH. EMINÖNÜ
36E - 50.YIL MAH. - BEYAZIT
36A - CEBECI MAHALLESI - VEZNECILER
336T - TASOLUK-EDIRNEKAPI
336E - SULTAN ÇIFTLIGI - EMINÖNÜ
336D - YENIKÖY-EDIRNEKAPI
48A - GÖKTÜRK - TOPKAPI
55EB - EYÜP-BEYAZIT
77MT - MECIDIYEKÖY-EDIRNEKAPI-TAKSIM
86V - EYÜPSULTAN-VEZNECILER
88A - YUNUS EMRE MAHALLESI-YENIKAPI
Tramway kullanarak gidebilirsiniz.=
En Yakın Tramway Durağı
Durak Adı: ŞEHİTLİK Tramvay Durağı
Geçen Hatlar
T4 - TOPKAPI - HABİBLER
M1 - AKSARAY - HAVAALANI METRO
Metro kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metro Durağı
Durak Adı: Bayrampaşa-Maltepe Metro İstasyonu Metro Durağı
Geçen Hatlar
M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI
M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO
Durak Adı: TOPKAPI-ULUBATLI Metro Durağı
Geçen Hatlar
M1 - AKSARAY - HAVAALANI METRO
76A - BİZİMEVLER-ISPARTAKULE-YENİKAPI
97GE - GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ
142E - ESENYURT İNCİRTEPE-AKSARAY
336 - ARNAVUTKÖY-EMİNÖNÜ
Durak Adı: Vatan Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu Metro Durağı
Geçen Hatlar
M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI
M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO
Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metrobüs Durağı
Durak Adı: AYVANSARAY Metrobüs Durağı
Geçen Hatlar
34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME( METROBÜS )
34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ
34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU