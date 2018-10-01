Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden bir otomobili Beğendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Araçtaki şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bunun sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunduğu belirlenen M.Y, H.A, B.T. ve T.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, B.T. ve T. T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Y. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Bu arada şüphelilerin, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları ileri sürüldü.