Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 402 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınırköylerinde yapılan denetimlerde Eritre, Fas, Cezayir, İran, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Yemen uyruklu402 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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