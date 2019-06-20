Edirne'de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı yaralılar var Edirne'de, yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Edirne'ye 10 kilometre kala, Sazlıdere köyü yakınlarında buğday hasadından dönen Hüseyin Deveci idaresindeki traktörün römorkuna, Cengiz Çokkerse yönetimindeki yolcu minibüsü çarptı. Kazada, yolcu minibüsünde ki 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolculardan bazıları itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Traktörün arkasına 3 römorkun takılı olduğu görüldü. Kaza sonrası römorklara yüklü buğdaylar yola saçıldı. Edirne-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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